Gálvez dice que Ejecutivo "ha tomado las riendas" contra la criminalidad y pide "terminar con las confrontaciones entre autoridades"

Tomás Gálvez, fiscal de la nación interino, elogió la gestión del Ejecutivo en su lucha contra la criminalidad y pidió "terminar" con las "confrontaciones" entre las autoridades e instituciones. Esto lo señaló durante la ceremonia de suscripción de un convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia para combatir las extorsiones desde penales.

En ese sentido, Gálvez Villegas indicó que, con el acuerdo suscrito, la Fiscalía accederá a "una información súper importante para utilizarla para enfrentar al crimen organizado, a la extorsión y al sicariato".

"¿Cuál es esa información? La información que se origina con las llamadas de los presos hacia el exterior. Y todos sabemos que gran parte del crimen, de las extorsiones, se gestaban en los penales y todavía se siguen gestando. Entonces, esa información a través de la cual se coordinaba desde el interior del penal hacia afuera con los otros miembros de las organizaciones estaban ahí, en un data center de la empresa […] que controla la comunicación en los penales", indicó el magistrado.

"¿Y saben cuál es el problema? Que nadie le dio importancia a esa información. De ese modo, se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales; sin embargo, no se hacía. No sabemos por qué razón, tal vez por indiferencia, por desidia o quizá por negligencia; pero ahora, felizmente, tenemos un Ejecutivo que ha tomado las riendas del asunto [y] ha identificado ese instrumento, esa información importantísima para enfrentar la criminalidad. Y por eso es que través de este convenio se va a poner a disposición del Ministerio Público para las investigaciones, especialmente de las organizaciones criminales, para vencerlas, para derrotarlas", explicó.

El fiscal de la nación interino remarcó que el convenio "va a simplificar una respuesta efectiva desde el Ministerio Público, obviamente, coordinado con el Ministerio de Justicia, con el Ejecutivo, con el señor presidente, naturalmente, y con las demás organizaciones con las cuales tenemos que coordinar de manera adecuada".

"Obviamente, tenemos que buscar terminar con las confrontaciones entre las autoridades y las instituciones. Desde ya, nuestro compromiso desde el Ministerio Público es ese y juntos vamos a derrotar a la criminalidad, especialmente con actuaciones como la suscripción del presente convenio que constituye un hito para investigar de manera eficaz a las organizaciones criminales y terminar con la extorsión y el sicariato", puntualizó.

Jerí: "Lo que ninguna autoridad hizo en 10 años, este gobierno, en menos de 2 meses, ha empezado a actuar contundentemente"

Por su parte, el presidente José Jerí resaltó su propia gestión al señalar que está tomando "decisiones firmes en la lucha contra la criminalidad".

"Han tenido que pasar 10 años para que una autoridad, para que un gobierno tome decisiones firmes en la lucha contra la criminalidad. Diez años en que se maquinaron, planificaron, articularon hechos delictivos desde los penales; y que hoy este gobierno ha tomado la firme decisión, a través de este primer convenio, de usar toda esa información que, por muchos años, se ha ido acumulando en base de datos, en discos duros, en la nube. Información que incluso ha estado en un USB donde estaba todo ese origen de la criminalidad, toda la planificación o gran parte de la planificación de los hechos delictivos de los últimos años se ha gestado, lamentablemente, desde los penales. Y toda esa información ha estado siempre ahí, cerca de una decisión política de las autoridades que, en su momento, por las decisiones que fueran, no decidieron actuar, y dejaron que la información se acumule", indicó.

"Pero lo cierto es que este gobierno que nadie pensó que iba a tomar decisiones firmes las está tomando. Un punto importante, un hito, es el día de hoy en que se pone a disposición de la Fiscalía cierto nivel de información para que pueda actuar dentro de sus funciones y competencias. Lo que ninguna autoridad hizo en 10 años, este gobierno, en menos de 2 meses, ha empezado a actuar contundentemente. Lo cual, evidentemente, genera una serie de incomodidades a algunas exautoridades, por algún motivo será. Pero, sin perjuicio de ello, estamos accionando como corresponde", puntualizó.