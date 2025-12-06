Tomás Gálvez retiró del Equipo Lava Jato a Germán Juárez, fiscal encargado de los casos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso el retiro de Germán Juárez Atoche, fiscal provincial titular especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, del Equipo Especial de Fiscales avocados al caso Lava Jato, al que fue incorporado en julio de 2018.

La decisión fue oficializada a través de una resolución del Ministerio Público publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.

El referido magistrado estaba a cargo del Tercer Despacho del referido equipo especial y, como tal, fue encargado de dirigir las diligencias y sustentar la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, sentenciados a 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

Asimismo, Juárez Atoche fue el encargado de la acusación por el delito de cohecho pasivo propio contra el expresidente Martín Vizcarra, ilícitos por los cuales fue sentenciado a 14 años de prisión efectiva por el caso ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’.

Promovido a fiscal superior provisional

En la resolución publicada hoy en el diario oficial, se dispuso el nombramiento de Germán Juárez como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, "designándolo en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con retención de su cargo de carrera".

Esto, luego de que, en la misma resolución, Tomás Gálvez diera por concluida la designación de Luz Elizabeth Peralta Santur en esa misma fiscalía superior. Como se sabe, dicha magistrada viene siendo investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo, en el marco del caso que involucra a Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

En ese sentido, Gálvez Villegas indica en la resolución que Germán Juárez estará de manera provisional en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dado que Peralta Santur mantiene "vigente la medida coercitiva de prisión efectiva y la medida de apartamiento" preventivo de su cargo, dispuesto por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por un lapso de 3 meses. Es decir, "deberá quedar en suspenso cualquier designación inherente a su cargo titular hasta que se resuelva su situación jurídica y cese el impedimento material respecto al ejercicio de la función fiscal".

Germán Juárez se pronunció en contra de desactivar equipos especiales

Cabe resaltar que el fiscal Germán Juárez Atoche se pronunció, en reiteradas ocasiones, en contra de la propuesta de Tomás Gálvez de desactivar los equipos especiales de la Fiscalía, como el Equipo Especial Lava Jato.

"El fiscal de la Nación debe ser consciente de lo que viene logrando el Equipo Especial [Lava Jato]. Lo va a pensar mucho porque el equipo especial, aparte de haber logrado condenas, la Procuraduría también ha logrado cobrar hasta el momento un aproximado de S/400 millones”, indicó en una entrevista para Canal N del pasado 26 de noviembre.

“Aquí no hay que el equipo especial ha hecho gastos indebidos o que no ha logrado nada y que, aparte de eso, han gastado. Por lo tanto, lo que ha gastado el Ministerio Público, el equipo especial, no representa ni el 0.5 % de lo que nos vienen atribuyendo”, agregó en esa ocación.

Días antes, el magistrado consideró que Gálvez Villegas podría incurrir en "conflicto de intereses" si desactivaba a los equipos especiales, aludiendo a las investigaciones que afronta por el caso Cuellos blancos del puerto.