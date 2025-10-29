López Aliaga presenta su precandidatura presidencial y asegura que sacará a Perú de la CIDH si es necesario

López Aliaga destacó la importancia de la colaboración con otros países para abordar temas de seguridad | Fuente: Municipalidad de Lima

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga presentó su precandidatura presidencial para las Elecciones Generales 2026 por el partido Renovación Popular.

Conforman su plancha Norma Yarrow, como su candidata a la primera vicepresidencia; y Jhon Iván Ramos Malpica, militante del partido, para la segunda vicepresidencia

Durante su discurso, López Aliaga hizo hincapié en que su gestión priorizaría la seguridad y precisó que, de ser necesario, está dispuesto a sacar a la nación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual llamó 'Inhumanos'.

"(Vamos a dar) penas muy severas, ya sea a un corrupto, un funcionario corrupto, ya sea a un violador de niños, ya sea a un sicario. Ese señor se va de por vida a la cárcel. Si es necesario salirse de la Corte Interamericana de Derechos 'Inhumanos', nos saldremos. No tenemos ningún problema", refirió.

López Aliaga destacó la importancia de la colaboración con otros países para abordar temas de seguridad | Fuente: RPP

López Aliaga propone crear un cuerpo de élite dentro de la PNP

En otro momento, López Aliaga destacó la importancia de la colaboración con otros países para abordar temas de seguridad y mencionó que "el objetivo militar es el mismo" para naciones que enfrentan problemas similares.

También se comprometió a crear un cuerpo de élite dentro de la Policía Nacional para responder de manera efectiva a la emergencia de seguridad ciudadana.

"No nos tiembla la mano para ponerle paz y seguridad a todo el Perú. Especialmente en Lima, que es donde está mucho más arraigado este gravísimo problema de inseguridad", culminó el precandidato.