JNE expidió credencial de alcalde de Lima a Renzo Reggiardo

Renzo Reggiardo completará el período de gobierno municipal 2023-2026 tras la renuncia de Rafael López Aliaga.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expidió la credencial de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Renzo Reggiardo, quien completará el período de gobierno municipal 2023-2026 en reemplazo de Rafael López.



En un comunicado, el órgano electoral explicó que la presentación de la dimisión por parte de López Aliaga tiene como efecto inmediato que el primer regidor asuma por encargatura las funciones del alcalde.

El JNE señaló también que convocó y entregó la credencial de regidor a Cristian Santiago Góngora Chu, con la finalidad de completar el número de regidores del Concejo Metropolitano de Lima.



Añadió que dichas convocatorias se realizaron de conformidad con el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo de Autoridades Municipales Provinciales Electas, del 7 de noviembre de 2022.

Critican su renuncia

Rafael López Aliaga renunció oficialmente al cargo para postular a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2026.

En una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, criticó duramente al líder de Renovación Popular al considerar que "nunca le interesó Lima".