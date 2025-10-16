Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

JNE expidió credencial de alcalde de Lima a Renzo Reggiardo

Renzo Reggiardo reemplaza a Rafael López Aliaga.
Renzo Reggiardo reemplaza a Rafael López Aliaga. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Renzo Reggiardo completará el período de gobierno municipal 2023-2026 tras la renuncia de Rafael López Aliaga.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expidió la credencial de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima a Renzo Reggiardo, quien completará el período de gobierno municipal 2023-2026 en reemplazo de Rafael López.

En un comunicado, el órgano electoral explicó que la presentación de la dimisión por parte de López Aliaga tiene como efecto inmediato que el primer regidor asuma por encargatura las funciones del alcalde. 

El JNE señaló también que convocó y entregó la credencial de regidor a Cristian Santiago Góngora Chu, con la finalidad de completar el número de regidores del Concejo Metropolitano de Lima.

Añadió que dichas convocatorias se realizaron de conformidad con el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo de Autoridades Municipales Provinciales Electas, del 7 de noviembre de 2022. 

Critican su renuncia

Rafael López Aliaga renunció oficialmente al cargo para postular a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2026.

En una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, criticó duramente al líder de Renovación Popular al considerar que "nunca le interesó Lima".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
JNE Renzo Reggiardo Rafael López Aliaga Municipalidad de Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA