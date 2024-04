Dina Boluarte tras allanamiento por el caso Rolex: “La medida es desproporcionada, ilegal y abusiva”

30/03/2024

"Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencias previas. Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva ", dijo la presidenta Dina Boluarte tras allanamientos de su vivienda y Palacio de Gobierno.