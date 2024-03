Dina Boluarte dijo que hay un "acoso sistemático" en su contra y que se retirará de la presidencia "en el 2026"

Judiciales Dina Boluarte acusó a la prensa de un ataque sistemático en su contra

La presidenta de la república, Dina Boluarte, en un mensaje televisado, se pronunció respecto a los allanamientos realizados por la Fiscalía en su domicilio y en Palacio de Gobierno vinculados a las diligencias preliminares en torno a su uso de relojes Rolex.

Al respecto, la jefa de Estado dijo que dicha diligencia fue "discriminatoria e inconstitucional", ya que, a diferencia de otros mandatarios, se le habría llevado directamente a investigación preliminar".

"Soy respetuosa de la investigación fiscal; sin embargo, rechazo la forma cómo se hace, de manera discriminatoria e inconstitucional. Se me lleva directamente a la investigación preliminar cuando a expresidentes se les establecieron diligencia previas", sostuvo.

"Nunca ha existido, como se viene diciendo, rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia nombrando a mis abogados y poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", añadió.

Denunció un "acoso sistemático" de la prensa en su contra

Asimismo, la mandataria dijo que habría un "acoso sistemático" de la prensa en su contra, con reportajes periodísticos que darían cuenta de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.

"La presidenta viene siendo atacada sistemáticamente y, por ende, se ataca la democracia, el estado de gobierno, generando inestabilidad política, social y económica", sostuvo.

En ese sentido, indicó que en lo sucesivo iría "a los diversos medios de comunicación para contar la otra cara de la moneda". Además, enumeró los "ataques" que, según ella, venía sufriendo de parte de los medios de comunicación.

"Primero, algunos medios de comunicación, hace más de tres semanas, dijeron que un abogado mío había hablado con el fiscal Rafael Vela para que me aparte de un proceso que empezó en Huancayo, en el 2019, y que lo trajeran a Lima; y cuando lo traen a Lima, mi calidad de testigo en Huancayo acá en Lima me pusieron en calidad de investigada", aseveró.

"¿Qué dijo la prensa? Que el abogado había querido favorecerme para que me saquen del proceso. Nada más falso. Este caso se abrió en el 2019 en Huancayo, lo traen a Lima y me ponen en calidad de investigada a petición del fiscal Rafael Vela (…) ¿Dónde está el favor que me hicieron?", inquirió.

En segundo lugar, aludió al tema de los relojes de alta gama que motivaron las diligencias de la Fiscalía. En ese sentido, deslizó que habría "un tema sexista o de discriminación" en su contra.

"Segundo tema que la prensa soltó: el tema del reloj. Me hago una pregunta: ¿desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente. No quiero creer que es un tema sexista o de discriminación. Sobre este tema, por recomendación de mi abogado, que me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración hasta que yo pueda asistir a la Fiscalía y aclarar los hechos", refirió.

"Tercer punto del ataque sistemático: fue el carro ubicado en Asia al sur de Lima. Han querido vincular el hecho de que se encontrase el vehículo a una supuesta protección a Vladimir Cerrón. Nuevamente, falso", resaltó.

La jefa de Estado se pronunció en torno a los allanamientos dispuestos en su domicilio y Palacio de GobiernoFuente: Presidencia Perú

En cuarto lugar, la mandataria señaló el tema del cuaderno de ocurrencias de su domicilio que habría sido extraviado, y encontrado después en la Vía Expresa. Al respecto, cuestionó que "mágicamente se desapareció por 5 días".

"Cuarto punto del acoso sistemático: la pérdida del cuaderno que registraba quién entraba y quién salía de mi domicilio. Además, registro que yo no estaba informada (...) Pero no hubo ninguna pérdida ni robo por descuido de aquel cuaderno. Aquí lo cierto es que alguien encargó y mágicamente se desapareció por 5 días y, qué casualidad, primero dicen que lo encontraron en la Vía Expresa o en un parque, luego en un vehículo del Estado. Pregunto al pueblo peruano: ¿es tan fácil encontrarse cosas por ahí tiradas en la Vía Expresa o en los parques? ¿Acaso no les parece mucha casualidad para luego querer dejar en el imaginario de la población que esta presidenta tuviera interés en esa desaparición? Totalmente falso", explicó.

"Quinto punto del acoso sistemático: de manera escandalosa filtraron a la prensa el informe del balance patrimonial que realizó la UIF en el año 2022 y que obra en el expediente de Lavado de Activos del año 2019. ¿Se dan cuenta de que de manera sistemática se viene acosando con noticias tendenciosas y falsas a la presidenta?", indicó.

Asimismo, la jefa de Estado dijo que le habían "pasado el dato" de un nuevo reportaje, que se emitiría mañana, domingo, respecto a que estaría "encubriendo" a Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre que se encuentra prófugo de la justicia.

"Ya hemos aprendido a marchar por la paz, por la unidad, por el desarrollo; hoy marchemos por la verdad, por la idoneidad, por abrazarnos todos en un solo corazón. Basta de utilizar a algunos medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio de la patria. Basta de generar cortinas de humo para cambiar el giro de la noticia, basta de querer generar un complot en contra del país", remarcó.

Se quedará hasta el 2026

Por otro lado, la presidenta hizo un llamado a "los congresistas demócratas" a "defender la institucionalidad" y no caer en el "manoseo de la vacancia presidencial". Además indicó que dejaría la presidencia en el 2026.

"Hago un llamado a las mujeres y hombres del Perú a defender la democracia, el estado de derecho y la Constitución, Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de la vacancia o adelanto de elecciones. Hago un llamado al empresario peruano, a las organizaciones sociales, a los trabajadores a salir en defensa a su derecho al trabajo y a la inversión", sostuvo.

"Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidenta no está detrás de lobbies o negociados y quien vendió la historia de los relojes lo sabe porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona", añadió.

Asimismo, indicó que "cuanto antes" acudiría a la Fiscalía a esclarecer los hechos vinculados a los relojes.

"Esta primera presidenta (…) no se rinde frente a este ataque sistemático. Y respetuosa de la autonomía de las instituciones, estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a esclarecer el hecho sobre los relojes". resaltó.