"No puedo negar la colaboración del Estado frente a tanto dolor", dice alcalde de SJL sobre estado de emergencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel Marcial Flores señaló que se logró la captura de dos líderes de 'Los malditos de Huáscar' | Fuente: RPP

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se refirió a la declaratoria del estado de emergencia y los cuestionamientos sobre si se trataría de una medida populista. Al respecto, Maldonado indicó que no se puede negar a la colaboración del Estado para enfrentar la criminalidad.

"Cuando tienes un distrito que se desangra a diario, yo no puedo negar la colaboración del Estado frente a tanto dolor", refirió.

Asimismo, indicó que los lugares donde se están realizando controles de identidad son puntos donde en 2024 se registró una cifra de 80 fallecidos por sicariato.

"Este es el segundo día de la declaratoria de emergencia. Estamos en el paradero 3 de Huáscar. Esta es una zona bastante complicada en el distrito, donde se han tenido cifras hasta de 80 fallecidos en manos del sicariato el año pasado", declaró Maldonado.

Capturan a dos líderes de 'Los malditos de Huáscar'

En otro momento, el coronel Marcial Flores, jefe de la División de Lima Este, confirmó la captura de dos líderes de la banda conocida como 'Los malditos de Huáscar'.

Este presunto grupo criminal estaría relacionado con casos de extorsión, incluyendo el caso de la fiscal Margarita Haro, quien había denunciado que venía recibiendo un amedrentamiento constante.