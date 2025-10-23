Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"No puedo negar la colaboración del Estado frente a tanto dolor", dice alcalde de SJL sobre estado de emergencia

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El alcalde de SJL, Jesús Maldonado, respaldó la medida del Gobierno y destacó los operativos policiales en zonas críticas de su distrito, donde el año pasado se registraron más de 80 muertes por sicariato.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Estado
00:00 · 03:56
El coronel Marcial Flores señaló que se logró la captura de dos líderes de 'Los malditos de Huáscar'
El coronel Marcial Flores señaló que se logró la captura de dos líderes de 'Los malditos de Huáscar' | Fuente: RPP

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se refirió a la declaratoria del estado de emergencia y los cuestionamientos sobre si se trataría de una medida populista. Al respecto, Maldonado indicó que no se puede negar a la colaboración del Estado para enfrentar la criminalidad.

"Cuando tienes un distrito que se desangra a diario, yo no puedo negar la colaboración del Estado frente a tanto dolor", refirió.

Asimismo, indicó que los lugares donde se están realizando controles de identidad son puntos donde en 2024 se registró una cifra de 80 fallecidos por sicariato.

"Este es el segundo día de la declaratoria de emergencia. Estamos en el paradero 3 de Huáscar. Esta es una zona bastante complicada en el distrito, donde se han tenido cifras hasta de 80 fallecidos en manos del sicariato el año pasado", declaró Maldonado

Capturan a dos líderes de 'Los malditos de Huáscar'

En otro momento, el coronel Marcial Flores, jefe de la División de Lima Este, confirmó la captura de dos líderes de la banda conocida como 'Los malditos de Huáscar'.

Este presunto grupo criminal estaría relacionado con casos de extorsión, incluyendo el caso de la fiscal Margarita Haro, quien había denunciado que venía recibiendo un amedrentamiento constante.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
estado de emergencia San Juan de Lurigancho Jesús Maldonado

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA