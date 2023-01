Patricia Benavides: Funciones de la Fiscalía se incrementaron, "pero solo nos han asignado un tercio del presupuesto"

Patricia Benavides participó en la ceremonia de apertura del Año Fiscal 2023 | Fuente: Ministerio Público

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que en el Ministerio Público se ha procurado cumplir correctamente con todas sus funciones a pesar de las limitaciones que tienen en el presupuesto. Durante la ceremonia de apertura del Año Fiscal 2023, Benavides recordó que todavía existe una brecha del 69% y que para el presente año solo se le ha asignado un tercio de lo solicitado.

"Hay clamor de justicia que no podemos desatender. Desde el Ministerio Público estamos haciendo todos los esfuerzos por cumplir con la doble misión que la Constitución nos asigna, a pesar de que las limitaciones presupuestales por las que atravesamos históricamente y que este presupuesto 2023 no ha cambiado y continuamos con la brecha del 69%. Sepan ustedes que el Ministerio Público está presente en el 100% del proceso penal. Se han incrementado sus funciones de dirección, fiscalías especializadas, personal administrativo y forense. Pero este crecimiento exponencial no se ha visto reflejado en el presupuesto asignado. Basta decir que para el 2023 solo se ha asignado la tercera parte del presupuesto total solicitado", dijo la titular del Ministerio Público.

Además, en cuanto a las protestas que se reiniciaron en diferentes puntos del país, Benavides consideró que si bien la democracia admite el derecho a la protesta, no puede utilizarse para realizar actos delictivos.

"La vida en democracia exige el legítimo derecho al disentimiento, pero dentro de los cauces que la ley exige. La ciudadanía debe saber que el Ministerio Público garantiza el ejercicio del libre derecho a la protesta pacífica y que persigue a todo aquel que haga un abuso de este derecho y lo convierta en un acto delictivo. La valía de nuestras instituciones se reconoce cuando son capaces de respetar la discrepancia expresadas en la protestas y al mismo tiempo no tolerar algún acto de abuso o destrucción de la propiedad pública o privada. Que quede claro que desde el Ministerio Público se investigará con mucho rigor todo acto que haya infringido la ley venga del lado del que venga", aseveró.

Dina Boluarte: La fiscal Patricia Benavides no dudó en defender el orden constitucional

En otro momento, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció un discurso en el que resaltaba la labor de la fiscal Patricia Benavides por "defender el orden constitucional" ante el fallido intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.

"Quiero reconocer especialmente el desempeño de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en los últimos momentos cruciales que vivió nuestra patria no dudó un instante en salir en defensa del orden constitucional y de la democracia. Actitudes firmes y claras de los representantes de los poderes públicos, las fuerzas políticas y la ciudadanía han sido las que han evitado un quiebre del sistema democrático y del ordenamiento legal. Asimismo, esta institución, en el marco de la independencia y la autonomía que le otorga la Constitución Política y que mi gobierno respetará de manera escrupulosa, ha dado muestras claras a nuestro país de su compromiso en la lucha frontal contra la corrupción en la persecución del delito y en la búsqueda de la verdad para que se haga justicia", manifestó.

"Durante los últimos años, Perú ha sido el epicentro de graves escándalos de corrupción que no solo ha sustraído los recursos que debieron estar dirigidos a los más pobres y al desarrollo de la patria, sino. peor aún, han sacudido los cimientos de nuestras instituciones y de nuestra democracia", agregó.