Santiváñez expresó su rechazo a denuncia de periodista de Panamericana, pero pide que se investigue

"Rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Carla Ramírez", dijo Santiváñez | Fuente: Andina

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la denuncia presentada por Karla Ramírez, periodista de investigación de Panamericana, quien asegura haber recibido presiones y sentir su vida en peligro debido a su labor periodística.

Al respecto, Santiváñez rechazó las acusaciones de la periodista y precisó que cualquier diferencia que pudiera tener con personas la resolvería en los tribunales.

"Nosotros desde todo punto de vista rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Karla Ramírez", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

No obstante, precisó que, ante una denuncia de tal magnitud, lo que corresponde es que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos.

"Creo que se tiene que investigar. No vamos a dejar de hacerlo", aseveró.

Tensión con el Ministerio Público

Santiváñez también respondió a las acusaciones del Ministerio Público que lo señala como supuesto líder de una organización criminal dentro del Gobierno. El ministro minimizó estas acusaciones y las consideró infundadas, además de sugerir que son parte de un intento por desprestigiar su nombre y su gestión.

"Esto no es más que la construcción de otro cuento del Ministerio Público", aseveró.

El titular del Minjus denunció un supuesto modus operandi dentro de ciertos sectores del Ministerio Público que, según él, buscan atacar a figuras incómodas.