Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Santivañez dice que parte de la Fiscalía integraría supuesta organización criminal
EP 1861 • 22:34
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 1 de agosto | "Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír"
EP 1065 • 12:04
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11

Santiváñez expresó su rechazo a denuncia de periodista de Panamericana, pero pide que se investigue

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El ministro de Justicia, se refirió también a las acusaciones del Ministerio Público, que lo señala como supuesto líder de una organización criminal dentro del Gobierno, y precisó que "no es más que la construcción de otro cuento".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Estado
00:00 · 28:22
"Rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Carla Ramírez", dijo Santiváñez | Fuente: Andina

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre la denuncia presentada por Karla Ramírez, periodista de investigación de Panamericana, quien asegura haber recibido presiones y sentir su vida en peligro debido a su labor periodística.

Al respecto, Santiváñez rechazó las acusaciones de la periodista y precisó que cualquier diferencia que pudiera tener con personas la resolvería en los tribunales.

"Nosotros desde todo punto de vista rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Karla Ramírez", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

No obstante, precisó que, ante una denuncia de tal magnitud, lo que corresponde es que se realice una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos.

"Creo que se tiene que investigar. No vamos a dejar de hacerlo", aseveró.

"Rechazamos absolutamente las manifestaciones brindadas por la periodista Carla Ramírez", dijo Santiváñez | Fuente: RPP

Tensión con el Ministerio Público

Santiváñez también respondió a las acusaciones del Ministerio Público que lo señala como supuesto líder de una organización criminal dentro del Gobierno. El ministro minimizó estas acusaciones y las consideró infundadas, además de sugerir que son parte de un intento por desprestigiar su nombre y su gestión. 

"Esto no es más que la construcción de otro cuento del Ministerio Público", aseveró.

El titular del Minjus denunció un supuesto modus operandi dentro de ciertos sectores del Ministerio Público que, según él, buscan atacar a figuras incómodas.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Juan José Santiváñez Ministerio de Justicia

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA