Presidente Castillo encabezó foro del Acuerdo Nacional.

Luego de más de dos horas de trabajo, culminó esta tarde una nueva sesión del Acuerdo Nacional, el primero en la gestión de Pedro Castillo, en el que se llegaron a varios consensos y los participantes presentaron varias propuestas, como la eliminación de la vacancia presidencial y del voto de confianza a un Gabinete Ministerial.

En el encuentro, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez-Miranda planteó eliminar la cuestión de confianza y los mecanismos de vacancia presidencial y que este última sea reemplazado por el juicio político para, de esta manera, permitir una eventual defensa del jefe de Estado mediante un debido proceso.

"La cuestión de confianza, a diferencia del voto de confianza y de la censura ministerial, carecen de un correlato por parte del Poder Legislativo. Eliminando ambos elementos se ha de lograr un mayor equilibrio y forzar a un mayor entendimiento entre los poderes del Estado", expuso el exmagistrado.

En el foro del Acuerdo Nacional también participó el excandidato presidencial y dirigente de Acción Popular Yonhy Lescano, quien se mostró de acuerdo con el consenso de eliminar el voto de confianza por tratarse de una facultad del presidente, así como poner "más requisitos" para la vacancia presidencia mas no eliminarlo.

"El voto de confianza yo creo que hay que eliminarlo porque el presidente tiene toda la libertad para poner su Gabinete. Si quieren interpelar a algún ministro, después se hará por algún acto irregular, contrario a las leyes, pero el Gabinete es facultad de designación del presidente de la República", indicó.

También participó de este encuentro el congresista oficialista Álex Paredes, quien expuso durante el foro en calidad de representante del Consejo de Decanos de Colegios Profesionales y en su discurso consideró cambiar la Currícula Escolar Nacional y dio como plazo al año 2022, además de considerar prioritario el retorno a clases presenciales.

Presidente @PedroCastilloTe: El Foro del Acuerdo Nacional es un importante espacio de diálogo en el año del bicentenario. En estas circunstancias, nuestro país exige a todos un esfuerzo especial de concertación y diálogo. pic.twitter.com/xtXR9Z7Y4l — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 20, 2021

"Es importante fortalecer a las instituciones"

El presidente Pedro Castillo encabezó esta mañana la inauguración de una nueva sesión del Acuerdo Nacional, la primera de su gestión, y en su discurso expresó la disposición de su Gobierno al diálogo para solucionar la problemática del país, en especial, en temas sensibles como la pandemia, salud, educación y empleo.

"Hoy debemos asumir un compromiso de trabajar juntos en una sola dirección. Trabajemos por la gobernabilidad, trabajemos por aquellos que históricamente han sido marginados. El Perú espera que sus autoridades y representantes dejemos nuestros intereses e ideologías particulares y que pongamos el hombro para salir de esta pandemia y que logremos la reactivación económica", indicó.

"Ha llegado el momento de la unidad más amplia del país, y en el marco de la unidad, creemos importante fortalecer no solamente a las instituciones, sino también concretar como Estado, como Acuerdo Nacional, en bien de todos los peruanos.

En todos los rincones del país hay instituciones que necesitan que el gobierno no solamente llegue a estas instituciones, sino a cada uno de sus espacios sociales. Los poderes del Estado son poderes del pueblo que tienen que servir al pueblo, no son poderes para que se empoderen otras cosas. Por nuestra parte no vamos a deslegitimar a nadie", agregó.

En la primera parte de la ceremonia se presentó la incorporación de partidos políticos presentes en el Congreso, como Avanza País, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Perú Libre. El jefe de Estado compartió la mesa central con la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, y el secretario del Acuerdo Nacional, Max Hernández, y otras autoridades.

En la sesión del Acuerdo Nacional también estuvieron presentes la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello; el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez. Los temas que se abordaron fueron la lucha contra la pobreza, educación y crecimiento económico sostenible.

