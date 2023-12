Carlos Rivera sobre situación de Alberto Fujimori: "El Tribunal Constitucional ya no puede hacer nada"

Gobierno Carlos Rivera sobre situación de Alberto Fujimori: “El TC ya no puede hacer nada”

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), indicó que el Tribunal Constitucional no puede ejecutar una orden de liberación al expresidente Alberto Fujimori porque el único autorizado de hacerlo era el juez Fernando Vicente Fernández Tapia.

“El Tribunal Constitucional ya no puede hacer nada porque éste ya emitió una sentencia, acaba de emitir un auto en el que le devuelve el expediente al juez de Ica y, después de eso, ya no existe ningún otro procedimiento”, afirmó el letrado en conversación con RPP.

El abogado del Instituto de Defensa Legal explicó que el magistrado Fernández Tapia no cumplió la supuesta orden que emitió el Tribunal Constitucional en el sentido que debía liberar a Alberto Fujimori. De esta manera, indicó que ya no hay otro procedimiento en curso.

“¿El Tribunal Constitucional podría liberar a Fujimor? Desde mi punto de vista ya no porque la etapa de ejecución ha concluido con esta disposición del juez. Aunque él diga que no es competente, en realidad la única autoridad competente era él. No hay otro órgano”, indicó.

“Tengo la impresión, esa es mi interpretación legal, que el juez le está poniendo punto final a este tema porque lo que está decidiendo es justamente no cumplir la orden de libertad que supuestamente había recibido. Porque era la única razón para la cual supuestamente le estaban devolviendo el expediente judicial”, agregó.

CIDH

Rivera sostuvo que la resolución del juez Fernández Tapia está tomando en consideración la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sostuvo que el Estado peruano debería abstenerse de ejecutar esa sentencia.

“El Tribunal Constitucional ya no debería pronunciarse sobre la sentencia porque, en los hechos, la razón por la cual no está cumpliendo la supuesta orden de libertad del señor Fujimori, lo dice en su resolución, porque existe un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, sin decirlo, el juez está desconociendo los propios efectos que supuestamente la sentencia de marzo del año pasado”, enfatizó.