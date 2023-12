Abogado de Alberto Fujimori descartó presentar un nuevo pedido de indulto: "Tenemos uno aprobado y ratificado"

Lima Abogado de Alberto Fujimori descartó presentar un nuevo pedido de indulto a favor del expresidente

Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, descartó momentáneamente presentar un nuevo pedido de indulto a favor de su patrocinado, después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica resolviera no otorgar la excarcelación del exmandatario.

En declaraciones a La Rotativa del Aire Edición Tarde, el letrado rechazó la decisión del juez Fernando Vicente Fernández Tapia y explicó que, por el momento, resultaría innecesario presentar una nueva solicitud de indulto, porque este recurso fue aprobado por el Tribunal Constitucional (TC) en marzo del 2022.

Sin embargo, Riera dejó abierta la posibilidad de presentar el recurso en un futuro, a fin de lograr la libertad del expresidente, quien cumple una condena de 25 años de prisión por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Plantear un nuevo pedido de indulto cuando el indulto ya fue reconocido, sería un poco incensario. Igual, yo no lo descarto porque todas las vías legales o el marco legal vigente que nos permita lograr el objetivo, va a ser atendido. Pero, por el momento, tenemos un indulto aprobado y ratificado por dos resoluciones del TC, por lo que sería innecesario”, declaró a RPP.

La defensa legal también precisó que el problema no es el indulto, sino la ejecución de esta medida, tras recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) evitó que el Estado peruano ejecutara la excarcelación del exmandatario en abril del 2022.

“La Corte IDH tiene que hacer prevalecer el derecho a la vida. Estamos hablando de un anciano de 85 años. Si el mensaje es que quieren que el expresidente muera, que sean valientes y lo coloquen en la resolución”, apuntó.

Riera criticó al juez

Asimismo, Elio Riera criticó al magistrado Fernández Tapia por declararse no competente y devolver los 990 folios del expediente Fujimori al TC.

“Completamente consternado porque el magistrado, mediante un fallo del cual me debo apartar como un hombre de derecho, hace referencia que no le corresponde. ¡Pero si el mandato del Tribunal Constitucional es claro! Hace referencia que tiene que ejecutarse en el juzgado de origen”, explicó.

“Entiendo su posición, lamentablemente no lo puedo aceptar y no me corresponde como defensa indicar si el señor ha come0tido prevaricato o desobediencia a la autoridad”, agregó.

Consultado si es que el magistrado se sintió “presionado” para emitir un fallo, el abogado Riera respondió: “En esos momentos, cuando uno tiene presión, es cuando uno tiene que hacer realmente lo correcto”.

“Presiones siempre van a haber, pero en ese momento corresponde aplicar el principio de legalidad”, complementó.