Fuente: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en diálogo con RPP Noticias, su primera entrevista a un medio de comunicación tras asumir el cargo, se pronunció sobre las reformas políticas que apoya el Gobierno de Dina Boluarte en el marco del adelanto de elecciones generales.

Al respecto, el jefe del Gabinete señaló que le ha pedido al presidente del Parlamento, José Williams, que el Legislativo "se aboque" a la aprobación de las reformas necesarias, y que se "defina" el retorno a la bicameralidad.

“Le he pedido al presidente del Congreso que se aboquen a lo necesario y lo que se puede hacer. Yo creo que ya no debe hacerse un debate sino definir si va a haber o no bicameralidad", sostuvo en Enfoque de los Sábados.

En ese sentido, el destacó que el Ejecutivo apoya la conformación de un Congreso bicameral y la renovación "por tercios" de los parlamentarios.

"Nosotros estamos en el tema del Congreso por una reforma que permita la renovación por tercios del Parlamento y que se instale un Congreso bicameral que pueda asegurar leyes de calidad, concretamente”, precisó.

Asimismo, Otárola indicó que el Gobierno propone como reforma que se "revisen" las "condiciones de democracia interna" de los partidos políticos.

"Se tiene que revisar muy rápidamente las condiciones de democracia interna y de gobierno de los partidos políticos para poder garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en las próximas elecciones", explicó.

Reorganización del Despacho Presidencial

Como parte de las reformas políticas que se encuentra ejecutando el Gobierno, Alberto Otárola destacó la reorganización del Despacho Presidencial, la cual fue oficializada ayer, viernes, mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

"En el tema anticorrupción, uno de los temas centrales de la agenda de la presidenta, ayer hemos declarado en reorganización del Despacho Presidencial, y vamos a empezar por casa. Vamos a construir un eje modélico que lo vamos a llevar a todos los ministerios", indicó sobre esa medida.

Respecto al estado en que se encontraba dicha oficina, el ministro destacó el desorden en el aspecto administrativo que primaba tras la anterior gestión presidencial.

"Encontramos las cosas puestas de cabeza, esa es la palabra que tengo que emplear. Y de lo que se trata es de organizar un despacho eficiente, que no contrate tantos asesores, que le permita a la presidenta la toma de decisiones con una asesoría asertiva, adecuada", explicó.

A su vez, el jefe del Gabinete destacó que se implementaran "controles internos" en el Despacho Presidencial para evitar actos de corrupción.

"Se van a desarrollar controles internos para evitar este tipo de actitudes que, lamentablemente, eran moneda común en el anterior Gobierno. Nos hemos quedado sorprendidos ayer en la PCM de que se hayan cortado los servicios de cable, de luz (...) Sobre todo, que se administren adecuadamente los fondos. Un asesor del presidente no es un mensajero del presidente, no tiene que entrar a hacer negocios con nadie, menos con los ministerios", indicó.