Ministra de Cultura sobre Otárola: "Este gobierno no apaña ningún tipo de corrupción ni intercambio de favores

Gobierno Alberto Otárola: Ministra Leslie Urteaga asegura que gobierno no apaña intercambio de favores

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, manifestó la noche de este domingo que el gobierno no apaña intercambio de favores o corrupción. Esto lo señaló al ser consultada sobre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien habría favorecido a la joven Yazire Pinedo con contratos en el Estado.

"Por ahora es la misma línea que ha emitido la Presidencia de la República. Estamos a la espera de las explicaciones, pero lo que sí hay que reiterar y dejar siempre en claro es que este gobierno no está para nada apañando ningún tipo de corrupción ni mucho menos intercambio de favores", expresó en declaraciones a la prensa.

Leslie Urteaga acudió al aeropuerto Jorge Chávez para recibir a la cantante Lita Pezo, quien regresa al país tras su participación en el festival de Viña del Mar 2024. Allí tuvo un corto pronunciamiento sobre la situación de Alberto Otárola.

Por el momento se conoce que el primer ministro recién estará en el Perú este miércoles pues se encuentra de viaje en Canadá para participar de un evento dedicado a la minería.

Alberto Otárola publicó dos mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) para señalar que el audio emitido en el reportaje "debe ser corroborado".

"He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto", se lee en sus mensajes.

Audio comprometedor

El programa Panorama reveló que Alberto Otárola sí conocía y era cercano con Yaziré Pinedo, una de las amigas del jefe del Gabinete que fue beneficiada con buenos contratos con el Ministerio de Defensa.

“Dime pues, amor, para hablar. Mañana te veo, ¿te parece o no puedes?”. Ella le responde “ya, mañana te veo”. Otárola le replica: “Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedas tu CV”.

Pinedo le responde “Ya, ahorita”, mientras que el primer ministro le dice “Que no sea documentado, ¿ya, flaca?”. En el audio, Otárola también le pide a la joven si en realidad lo quiere o no.