Alberto Otárola pide a Fiscalía misma premura de investigación contra el Gobierno en pesquisa a quienes “están destruyendo el Perú”

El primer ministro señaló que la presidenta Dina Boluarte no va a renunciar al cargo. | Fuente: PCM | Fotógrafo: VICTOR GONZALES

El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, señaló que el Gobierno se encuentra a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación contra Dina Boluarte y otros (entre ministros y exministros) por genocidio y homicidio calificado; sin embargo, pidió al Ministerio Público celeridad en encontrar a las personas "que están destruyendo el Perú".

"Sobre las carpetas fiscales, nosotros podemos decir que estamos dispuestos a la investigación. Simplemente quisiéramos que, con la misma premura, la Fiscalía de la Nación nos diga qué carpetas fiscales existen respecto a las personas que están destruyendo el Perú y los aeropuertos", declaró en conferencia de prensa.

"Hemos recibido la visita de varios fiscales tanto a la notificación a nuestro domicilio y sedes del Gobierno. Vamos a colaborar activamente y con toda transparencia dando información que requiera la Fiscalía. Somos los principales interesados en que esta investigación avance y se culmine", agregó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.



Sobre visita de la Comisión Interamericana

Por otro lado, lamentó las muertes ocurridas hasta el momento por las protestas y señaló que "todos vamos a llegar a la verdad" sobre los hechos y que en la visita de la Comisión Interamericana puntualizó que el Gobierno y la Policía ha sido agredido por las manifestaciones.

"No queremos una muerte más del Gobierno, se está diciendo que ha habido una matanza, un gobierno autoritario cívico-militar, pero se le ha dicho a la Comisión Interamericana que lo único que ha pasado aquí es que miles de personas han querido tomar los aeropuertos (...) La Policía no ha reprimido a la gente en las calles, se ha defendido y también a los aeropuertos. En este contexto se ha producido estas lamentables muertes. Quien ha sido agredido es la Policía y el Estado, no se trató de marchas pacíficas”, puntualizó Otárola.

Saluda creación de Comisión del Congreso

Asimismo, señaló que el Gobierno no ha tenido tiempo para analizar un escenario como el actual y criticó que los conflictos fueron "provocados y preparados por el saliente gobierno golpista, con un año y medio de preparación del presidente golpista". Sin embargo, sostuvo que se está buscando un "intenso proceso de diálogo" mediante plataformas para conversar con las regiones.

Además, Otárola declaró el respaldo del Gobierno hacia el Congreso por aprobar la creación de una comisión investigadora para conocer las responsabilidades sobre las marchas que dejaron muertes en diciembre de 2022 y enero de 2023.

"Quisiera reiterar que estamos absolutamente comprometidos en que acabe la violencia, la violencia solo genera más violencia que daña la vida, integridad, los bienes públicos privados", comentó el titular de la PCM a la prensa.

Dina Boluarte no va a renunciar

Al ser consultado sobre si la presidenta Dina Boluarte va a renunciar a su cargo, señaló que "ese hecho no se va a dar no porque ella no quiere hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión se afiance y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una puerta para la anarquía y el Gobierno".

""La ley de adelanto de elecciones está en la agenda del Congreso y parte de la solución de este problema está en que el Congreso decida de una vez el sentido y de esa ley y la ratifique en fecha próxima. Esa es la salida constitucional a la crisis institucional y extramaximalista", sentenció.