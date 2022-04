Ministro del Interior: "No puedo permitir que ofendan a mi Policía, que hagan declaraciones ante un medio extranjero hablando mal"

Alfonso Chávarry, ministro del Interior | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, destacó este miércoles el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas a nivel nacional y señaló que no permitirá que "ofendan" a la institución policial. Esto en referencia a las declaraciones del premier Aníbal Torres a un medio internacional donde cuestionó la preparación de los policías.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire edición noche de RPP Noticias, Alfonso Chávarry indicó que el personal de la PNP tiene profesionalismo y valores humanos, a pesar de carecer de medios logísticos.

"Quiero defender a la Policía Nacional. Estamos en un país demócrata donde cada uno tiene el derecho a hablar de acuerdo a lo que piensa, pero yo no puedo permitir que ofendan a mi Policía Nacional, que hagan declaraciones ante un medio extranjero hablando mal de la Policía", dijo.

"No podemos hablar mal de nuestra Policía. La Policía ha salido en los momentos difíciles que el Perú ha atravesado, en el terrorismo ha salido airoso, victorioso, por eso estamos en una democracia", agregó Alfonso Chávarry.

El ministro del Interior afirmó que su defensa de la PNP busca "levantarle la moral a todos los policías" a nivel nacional y señalarles que "sigan adelante porque tiene el respaldo de su ministro".

"Me ha afectado a mí y a todos"



El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, criticó, en entrevista a Blu Radio de Colombia, la falta de capacidad de los policías para contener a los manifestantes y a los delincuentes tras afirmar que "no existe un número suficiente" de policías y su preparación es deficiente".

"Es su criterio de él, él opina así, él ha criticado así a la Policía, pero como le digo yo no estoy de acuerdo. Yo no soy un civil, no soy improvisado. Soy un policía y conozco de fondo y desde dentro a la Policía, tengo la ventaja y la experiencia por eso hablo de esta manera", dijo Alfonso Chávarry en respuesta a esas expresiones.

"Verdad que me ha afectado a mí y a todos. Son 140 mil policías que están afectado contra el honor de una Policía. Una policía heróica, que tiene mártires y héroes con un gran prestigio. No puede ser así, que tenemos fallas, tenemos fallas. Tenemos errores y tratamos de corregir en lo posible", sostuvo.

De otro lado, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry negó que haya pensado poner su cargo a disposición tras la labor policial durante las protestas en el país.

"Espacio Vital": La tercera ola podría llegar a su fin, el 1 o 2 de abril, siempre y cuando se cumplan ciertos parámetros que se deben seguir desde la semana 10 hasta la semana 13 (fin de marzo). Es decir deben ser cuatro semanas sostenidas de niveles bajos de casos, por debajo de los 5 mil, que es el nivel más bajo que se dio entre la segunda y tercera ola, y de hospitalizados, que se espera que sean menos de 800 casos, así lo afirmó el doctor César Munayco, investigador del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (CDC) del Minsa. El especialista aclaró que el fin de la tercera ola no significa que acabó la pandemia, por lo que recomendó que sigamos cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

