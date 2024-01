Ana María Choquehuanca reconoce que conversó con Víctor Torres para que "evaluara" área de compras del Mininter

Gobierno La titular de Produce señaló que mantiene una relación cordial con el ministro del Interior

La ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, en diálogo con RPP, se pronunció en torno al audio de la conversación telefónica que sostuvo con un dirigente gremial, el 28 de diciembre pasado, en el que se le escucha pedir que se realicen protestas ante el Ministerio del Interior (Mininter).

Como se sabe, el día de ayer, el dominical Cuarto Poder reveló dicha conversación que sostuvo la ministra con Reneé Cobeña Gómez, presidente del Frente de Defensa de la Pequeña y Micro empresa (Fedemype), quien se queja de la falta de avances de los procesos de compra estatales a los productos de las pequeñas y micro empresas.

Ante ello, Choquehuanca le dice que tiene "una traba" en el Mininter, quien sería una "capitana" que "no deja avanzar" en dichos procedimientos adquisitivos.

"Tengo una traba con el Mininter. Nuevamente, si ustedes quieren hacer algo, ayúdennos con ese tema, esa señora tiene que salir. Esos expedientes los demora, que la coma, que el punto (…) Estamos hinchados porque se ha convertido en una piedra para sacar esto rápido. Hay que ir ahí, al causante", se le escucha decir a la ministra.

“Yo sí, hasta te acompaño, porque yo se lo he pedido al mismo ministro que la cambie. Es una traba para nosotros, no nos deja avanzar", agrega.

Según Cuarto Poder, la capitana aludida sería Rosamaría Lindo Turín, jefa de Desarrollo y Control de Calidad del Mininter, y encargada de diseñar los requerimientos de compra y dar el visto bueno de los productos que adquiere dicho sector.

"Esos datos te los vas a reservar, hacen su estrategia, pero dame tiempo para hablar con el ministro del Interior y advertirle que le van a hacer un plantón. Y se acabó, sin esta señora todo va a correr rápido en el Mininter", puntualiza Choquehuanca a su interlocutor.

Reconoce que pidió al ministro del Interior "evaluar" área de compras

Ante ello, la ministra de la Producción reconoció que conversó con el ministro Víctor Torres Falcón para pedirle que evalúe el área de compras del Mininter. Sin embargo, hizo hincapié en que su pedido fue referido al área y no a una persona en particular.

"Sí, conversé con él antes, le hicimos un alcance, y le pedí que evaluara el área, porque no trabaja una sola persona, es un área. He vuelto a conversar ahora, y me dice que están en pleno periodo de evaluación, porque ellos también quieren acelerar", sostuvo en Ampliación de Noticias.

"Lo que pasa es que los expedientes han ido cambiando todo el tiempo, se presenta uno que cambia solamente el grosor de un hilo y ya no vale, tienen que volverlo a cambiar", añadió.

Choquehuanca resaltó que lo que se busca es que el "área demandante" "acelere" su proceso de adquisición.

"Lo que queremos ahora es que se acelere, es lo único que pedimos, para que Produce pueda responder a las mypes en la compra inmediata, en eso se resume todo", subrayó.

En ese sentido, precisó que mantiene una relación cordial con el ministro del Interior y que "jamás" querría que "dañen" a alguien del gobierno.

"Nosotros trabajamos todo el tiempo, y yo quiero decir además que yo con el ministro del Interior y con todos mis colegas mantengo una relación muy alturada, muy cordial, jamás tendría yo el hecho de querer que vayan, que dañen a alguien del mismo gobierno. Somos un gobierno cohesionado, que va en la misma dirección", refirió.

Respecto a la conversación con Reneé Cobeñas Gómez, la ministra rechazó "el contexto" que se le dio, y señaló que mantiene comunicación con diversos dirigentes.

"Reitero mi rechazo a este contexto que se le ha dado a esta conversación que se inicia por el anuncio de este señor en varios chats que tienen las pymes (...) El señor lo que estaba haciendo era incitando a una marcha nacional contra el Gobierno, inmerecida, porque nosotros trabajamos todo el tiempo en favor del sector", sostuvo.

"Nosotros practicamos un Gobierno de puertas abiertas, y yo constantemente converso con los dirigentes de varios temas que a ellos les inquieta. Los hemos recibido, he llegado a tener más de 390 reuniones entre asociaciones de pescadores, de pymes y de industria en todo este tiempo", indicó.

Además, acusó de que haciendo pública esa grabación se buscaría "desestabilizar algo".

"Me he visto sorprendidísima por esta grabación porque no entiendo, se puede entender la connotación que busca desestabilizar de repente algo", aseveró.

"Realmente (…), este tema de las grabaciones tiene seguramente un fin, una connotación, porque uno no graba a una persona porque lo hace siempre, pero yo no quiero entrar en esos detalles, quiero seguir promoviendo un programa de compras equitativo", puntualizó.