El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló que Pedro Castillo decidirá si “contesta o no” cualquier duda extra al pliego de motivos para la moción de vacancia presidencial, refiriéndose a las visitas que recibía el presidente en una casa en Breña.

“El presidente será citado al Congreso, si es que se aprueba la moción, para contestar las preguntas que están citadas en las causas de la vacancia. Esas, no otras”, señaló el ministro a La Rotativa del Aire.

“Si va él o si va su abogado, será potestad de él. Si hay nuevos hechos, el presidente verá si contesta o no contesta o si procede de acuerdo a ley”, también comentó.

Descarta audios y niega relación con implicados

El ministro de Justicia también se refirió a los supuestos audios que implicaban al presidente en presuntos actos de corrupción en su el domicilio de Breña.

“¿Qué cosa se ha descubierto? ¿Hay ‘algo grandioso’?”, se cuestionó Torres. “¿Qué difícil es para los periodistas o congresistas probar si el presidente ha hecho una llamada o conversado? No atribuyan al presidente hechos que no se han demostrado”.

Asimismo, Torres le respondió al Defensor del Pueblo, quien señaló que Pedro Castillo debe aclarar “urgente” si Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Breña, es o no su asesor, ya que estaría pidiendo favores en hechos “contra la libertad de prensa”.

“Yo le diría que se despoje de sus convicciones políticas y que actúe con mayor autonomía. Que no saque conclusiones de hechos que no se han probado. Por lo que yo sé, [Sánchez] no es asesor ni tiene ningún cargo. A veces las personas alardean y hablan cosas que no se deben. Eso debe ser materia de investigación”, declaró.

Por otro lado, el ministro sostuvo que “no hay pruebas” de que la empresaria Karelim Lopez, de quien se sostiene que tuvo reuniones con Castillo, haya tenido conversado con el mandatario.

“No se dice a qué hora entra, no se acredita que haya tenido una conversación con el presidente”, refiere. “Eso es lo concreto. Todo lo demás es imaginación”.

“Que se investigue, no nos opondremos a ello. Es un proceso largo en el que el presidente de la República no tiene intervención. ¿Tienen algún indicio de que el presidente ha recibido alguna cantidad de dinero?”

“Se puede decir muchas cosas, pero toda imputación que se haga a una persona, se tiene que hacer sobre hechos verdaderos, no sobre suposiciones”, manifestó.

Finalmente, agradeció el apoyo de la bancada de Perú Libre sobre su posición “unánime” contra la moción de vacancia.

“Perú libre se ha despejado de su interés político para apoyar a la gobernabilidad”. “Lo que debería hacer Fuerza Popular. Debería dejar los odios y rencores para conversar y dialogar con el presidente”, finalizó.

