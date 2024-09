Izquierdo dice que audios y chats de presuntas conversaciones con Santiváñez ya han pasado pericias fiscales y "son auténticos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El capitán PNP Junior Izquierdo dijo que puede asegurar "contundentemente" que los audios son "originales".

El capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento para responder por los audios en los que habría grabado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Como se sabe, en dichos audios difundidos por la prensa, supuestamente, se escucha a Santiváñez Antúnez señalar que la presidenta de la república Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) para asumir el cargo de titular del Mininter, y que el pedido se lo reiteró posteriormente.

Ante ello, como se sabe, el titular del Mininter indicó que los audios habían sido adulterados, que no era su voz la que se escuchaba en ellos, y que la jefa de Estado nunca le pidió desactivar la Diviac.

"Son audios adulterados, que han sido manipulados, y pese a que mi defensa ha solicitado que se exponga la matriz o fuente de su grabación, al día de hoy no se hace. Solo se tiene al abogado del (coronel PNP Junior Izquierdo), saliendo por todos los medios, haciendo un circo de este tema cuando en realidad no son mis audios. No es mi voz y eso ha sido algo que se puede advertir incluso de su propia escucha", sostuvo en una entrevista brindada a El Comercio, el pasado 27 de agosto.

"Esos audios, esos chats (...) son auténticos y están confirmados por las mismas pericias"

Al respecto, Izquierdo Yarlequé indicó a la Comisión de Fiscalización que los audios son "auténticos" y que esto ha sido confirmado por las pericias de la Fiscalía.

"Yo puedo corroborar, puedo determinar, puedo decir contundentemente que esos audios son originales, porque yo me reuní un 21 de mayo del 2024 con el señor ministro del Interior en ese chifa, y en base a esa grabación es que (…) han tenido conocimiento de esta información", aseveró.

"Esos audios, esos chats que ya han pasado una pericia, con el software Cellebrite, y los tiene la Fiscalía, todos esos son auténticos, veraces y están confirmados por las mismas pericias", agregó.

En esa línea, resaltó que los audios los puso a disposición del Ministerio Público "voluntariamente", y que se trata de la matriz, es decir, del dispositivo donde se grabó la totalidad de los mismos, el cual aseguró que está "lacrado".

"A diferencia de muchas otras personas, yo he puesto a disposición, voluntariamente, los equipos celulares y, por ende, la grabación ante el Ministerio Público, porque podemos caer en decir ‘él me dijo’, pero esas versiones caerían en saco roto si es que no lo sustento con medios probatorios", indicó.

"Yo soy un investigador, trabajo en la DIVIAC, he trabajado como integrante del equipo especial, ¿usted cree que yo desconozco la norma procesal con respecto a las diligencias y lo que se tiene que hacer? Claro, esa es la matriz", sostuvo al presidente de la comisión.

Información fue brindada "por iniciativa propia"

En otro momento, el capitán de la Policía aseguró que fue él quien invitó a Santiváñez Antúnez a comer al chifa, y que no tuvo la intención de extorsionarlo con la presunta grabación de la conversación. Además, resaltó que las revelaciones que habría dado el ministro del Interior fueron "por iniciativa propia".

"Yo fui el que lo invitó (al chifa). Cuando iniciamos esa reunión, yo no me imaginé que me iba a brindar semejante información de connotación nacional. Yo estaba en el curso (de la PNP), lo invito, hablamos, y de iniciativa propia de él saca la información que es de conocimiento público", aseguró.

"De propia iniciativa me da esa información. Me dijo ‘¿te acuerdas que se había visto el cofre en la playa?’ (…) Porque Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da, para evitar la captura, me lo dijo de manera muy cercana", agregó.

En otro momento, Junior Izquierdo reiteró que Santiváñez le dijo que la propia jefa de Estado le pidió la desactivación de la DIVIAC, algo que el titular del Mininter le aseguró que podría hacer antes de asumir el cargo, pero que, después de unos días, le habría dicho que no era posible.