Cancillería rechazó agresiones verbales y discriminación contra peruana cuando era intervenida en Buenos Aires

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado difundido ayer en sus redes sociales, rechazó las "agresiones y discriminación" que habría sufrido una peruana en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.

La Cancillería se pronunció en contra de "las agresiones verbales sufridas por una connacional en situación de vulnerabilidad [...] ocurridas mientras era intervenida" e indicó que seguirá el caso a través del Consulado General del Perú en dicha ciudad.



"Al respecto, la Cancillería rechaza tajantemente toda expresión de racismo y xenofobia y ha instruido al Consulado General del Perú en Buenas Aires que realice las gestiones que correspondan a fin de cautelar los derechos de nuestra connacional. Se efectuará un estrecho seguimiento al desarrollo de esta situación, teniendo en consideración el principio de no discriminación y el respeto hacia todas las personas", sostuvo.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con la protección y defensa de nuestros connacionales en el exterior, pilares prioritarios de la asistencia a nuestra comunidad", culminó.

¿Qué fue lo que ocurrió en Buenos Aires?

Según se registró en videos difundidos en redes sociales los últimos días, una adulta mayor de nacionalidad peruana, conocida como Blanquita, que trabajaba vendiendo medias en la avenida Corrientes, habría sido víctima de agresiones verbales por parte de los activistas de un colectivo autodenominado "Buenos vecinos" que opera en la ciudad de Buenos Aires.

En dicho registro audiovisual se ve que la connacional, que ofrecía sus productos al menudeo en dicha vía pública, está rodeada por agentes policiales de la ciudad y también por integrantes del referido grupo, quienes habrían sido los que activaron dicha intervención y calificaron a la vendedora como parte "de la mafia".

Durante el operativo policial, la trabajadora peruana habría sufrido una descompensación producto del pánico, por lo que se requirió que fuera auxiliada por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

En otros videos, testigos de los hechos indicaron que, antes de la llegada de los agentes policiales, la vendedora fue agredida verbalmente con frases discriminatorias por parte de presuntos integrantes de "Buenos vecinos", quienes, al ser confrontados por otros transeúntes debido a su accionar, optaron por permanecer en silencio.

Cabe resaltar que dicho colectivo se presenta en sus redes sociales como "una organización independiente de vecinos que trabajan para mejorar el lugar adonde (sic) habitan". El pasado 11 de abril, a través de su cuenta en X, repostearon un video de la usuaria Gloria Llopiz, quien dice ser líder del grupo, en el que se ven imágenes de la intervención a la ciudadana peruana.

"Se terminó. La ley es para todos o no es para nadie. Basta de usar la pobreza como escudo para violar las normas. Basta de relatos que encubren negocios ilegales. El espacio público en la Ciudad tiene dueño: los porteños que cumplen la ley. La Ciudad ordenada no es negociable. Quien ocupe ilegalmente el espacio público de la Ciudad, se atiene a las consecuencias. No hay excepciones. No hay marcha atrás. No vamos a parar", indicó Llopiz en el post que acompaña el video.