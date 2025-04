María Acuña descartó blindaje a Dina Boluarte tras archivo de caso Rolex en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este viernes archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex, presentada en mayo de 2024 por el entonces fiscal de la nación interino Juan Carlos Villena.

Con 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la SAC aprobó el informe final de la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) que recomendaba archivar la referida denuncia contra la jefa de Estado, a quien se le señalaba por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, por supuestamente haber favorecido con acciones propias de su cargo al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tras recibir relojes Rolex y otras joyas de alta gama.

Al respecto, la presidenta de la subcomisión, María Acuña (Alianza para el Progreso), indicó a la prensa que si bien no se había recibido el testimonio de Oscorima por el caso, la decisión no constituye un blindaje a favor de Boluarte.

"El señor Oscorima no asistió, la congresista delegada ha prescindido del señor Oscorima, y hemos procedido y no creo que sea un blindaje [...] No la estamos blindando, todos hemos escuchado el informe final”, indicó.

Consultada respecto al motivo por el cual votó en abstención respecto al archivo de la denuncia, Acuña Peralta respondió que lo hizo porque ella es presidenta de la SAC. Además, subrayó que el informe se verá ahora en la Comisión Permanente.

"En primer término, nosotros hemos admitido a trámite para que podamos hacer esas investigaciones, esas aclaraciones que necesita el país. ¿Por qué mi abstención? Porque yo soy la presidenta de la subcomisión y esto todavía se va a ver en la [Comisión] Permanente y luego va al pleno. De igual manera va a pasar a la Permanente [donde] igual, se va a exponer, se va a debatir, y se va a votar", resaltó.

Cabe señalar que el Reglamento del Congreso, en su artículo 89, inciso f, indica que en la Comisión Permanente, "si el informe [de la SAC] propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional", entonces "se vota previo debate" y, "en ambos casos, el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo".

Nilza Chacón dice que informe a favor de Boluarte no es acuerdo de su bancada

Por otro lado, la congresista Nilza Chacón, autora del informe final, descartó que recomendar el archivo de la denuncia contra Boluarte sea un acuerdo de su bancada, Fuerza Popular.

"Definitivamente no, para nada, no es ningún acuerdo. Eso que quede bien claro”, señaló a la prensa.

“Netamente ha sido un informe jurídico, legal, estipulado en el artículo 117 [de la Constitución]. Nosotros hemos seguido todo el Reglamento del Congreso, se han hecho todas las audiencias, pero el argumento jurídico definitivamente no lo contempla”, remarcó.

Chacón Trujillo indicó que en su informe se tomaron todos los elementos presentes en la denuncia constitucional de la Fiscalía, pero que dicho artículo de la Carta Magna es "un limitante" de "las investigaciones que se puedan hacer o las acusaciones que se quieran dar".

"Las investigaciones se están dando, se han dado. Ahora, la Fiscalía ha mandado una denuncia, a la subcomisión, sabiendo que dentro del artículo 117, no puede ejercer ninguna acusación. Bueno, ahora, ya posteriormente, la señora Boluarte dejará de ser presidenta y podrán ya darse todas las investigaciones debidas [...] Yo me rijo a lo que dice la Constitución”, acotó.

Vale resaltar que el informe de Chacón recomienda al Congreso "analizar si la Fiscalía de la Nación ha contravenido la Constitución al impulsar una denuncia prohibida por el artículo 117". En ese sentido, la congresista dijo que corresponde al Parlamento evaluar alguna sanción contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena "porque, según el artículo 117 de la Constitución, no se puede estipular que se haga una denuncia” contra la jefa de Estado.