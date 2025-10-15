Carlos Malaver dice que espera que Vicente Tiburcio "continúe el trabajo" de su gestión en el Mininter

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Malaver señaló que espera que el nuevo ministro continúe con el trabajo que ha realizado en los últimos meses al frente del Mininter. | Fuente: Presidencia

El exministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre la reciente designación de Vicente Tiburcio como nuevo titular del Mininter. En esa línea, destacó el perfil del excomandante general de la PNP, a quien calificó como un "gran oficial" con amplia experiencia en investigación criminal e inteligencia.

“Es un buen profesional formado en las canteras de la investigación criminal, pero no solamente ello, también tiene la especialidad de inteligencia”, indicó a RPP.

Asimismo, Malaver señaló que espera que el nuevo ministro continúe con el trabajo que ha realizado en los últimos meses al frente del Mininter. En ese sentido, resaltó las importantes capturas y desarticulaciones de organizaciones criminales que se llevaron a cabo durante su gestión, como la de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

“Espero yo que va a continuar el trabajo que ya se ha ido desarrollando. Se han sentado durante la gestión, estos cinco meses, las bases para poder desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando. Ustedes han podido apreciar las capturas que se han realizado en estos dos y tres meses: desarticulación de organizaciones criminales. Siguiendo las economías ilegales de las mismas, se ha podido descubrir y desarticular esas organizaciones importantes que han venido desde hace dos o más años perjudicando a la ciudadanía, como sobre todo la de ‘El Monstruo’, ‘Los Injertos del Norte, ‘Los Desa’, Los Malditos de la Construcción’ y una serie de intervenciones que la ciudadanía ha podido apreciar a través de los medios de comunicación”, aseveró.

Carlos Malaver, exministro del Interior. | Fuente: RPP

Descarta participar en las Elecciones 2026

Carlos Malaver también descartó que vaya a participar en las Elecciones del 2026, como lo evaluaban algunos de los ministros del Gabinete de Eduardo Arana antes de que la expresidenta Dina Boluarte sea vacada. Incluso, como se recuerda, Juan José Santiváñez, extitular del Ministerio de Justicia, renunció para ser parte de los próximos comicios.

“No, [no voy a postular]. Yo lo indiqué en algún momento ante los medios de comunicación, yo no postulaba a nada, simplemente el trabajo al cual fui encomendado, lo acepté. Era por mi país y creo yo que de alguna manera he colaborado con un granito de arena. Se han sentado las bases, es muy probable que de aquí a un tiempo se vea la cosecha del trabajo que se ha realizado y lo único que siempre le pedía a la ciudadanía era tiempo”, concluyó.