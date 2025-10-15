Nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anuncia reforma en la Policía para remover a los malos elementos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación, el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció en RPP que pedirá facultades al Congreso para iniciar una reforma íntegra en la Policía Nacional, con el objetivo de remover inmediatamente a los agentes policiales que actúen al margen de la ley.

En el programa Ampliación de Noticias, Tiburcio Orbezo se pronunció en ese sentido al ser consultado sobre la detención de siete civiles y nuevos policías que formarían parte de ‘Los Piratas’, una presunta organización criminal vinculada a delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.

“A esos malos policías tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen, ya no hay espacio para policías corruptos en la institución”, declaró.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter) aseveró que el actual régimen disciplinario de la Policía Nacional es “blando” y proteccionista para los efectivos, por lo que – a su juicio – es vital realizar una reforma para expulsar a los malos elementos de la institución.

“Un reforma íntegra inmediata, voy a pedir facultades al Legislativo, a través del Gobierno, para que se cambie ese régimen disciplinario de la Policía Nacional. Aquí tenemos que actuar inmediatamente, policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado…”, apuntó.

Asimismo, el general (R) dijo que evaluará una serie de cambios en todos los niveles de la Policía, enfatizando que “hay policías que tienen que irse”.

“He estado fuera tres años y cuatro meses, y ver a mi institución que día a día es golpeada por estos malos policías, me ha permitido decirle al presidente que asumo este cargo con un reto de lucha contra la corrupción”, indicó.

Ministro del Interior hace llamado a sus antiguos compañeros del GEIN

En otro momento, Vicente Tiburcio indicó que su gestión se enfocará en el trabajo de inteligencia para desbaratar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos a transportistas y empresarios.

“Tengo la experiencia en inteligencia e investigación. Sé cómo se mueve la Policía y el sector Interior. El Perú, hoy más que nunca, necesita a peruanos que se pongan la camiseta. Necesitamos salir de este problema gravísimo que tenemos. Estamos en tiempos oscuros, pero no imposibles para poder hacer las cosas”, precisó.

Acotó que se reunió ayer, martes, con el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y el resto de altos mandos de la institución, para pedirles también redoblar los trabajos preventivos y el envío de los mejores cuadros de la PNP al campo de inteligencia.

“Vamos a ingresar a un espacio que necesitamos policías probos, intachables que ingresen a hacer un trabajo que el país necesita. También vamos a acompañarlos con el tema logístico”, añadió.

Finalmente, el excomandante general de la Policía hizo un llamado a sus excompañeros del Grupo Especial de Inteligencia, una unidad de élite de la Policía que capturó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el 12 de septiembre de 1992.

“Hago la convocatoria a todos mis hermanos del GEIN, que tienen que venir a sumar para dar lo mejor por el país. Así como hoy me pongo la camiseta en momentos difíciles, pero no imposibles; lo hicimos hace 36 años, entregamos un país en democracia, en paz y en seguridad”, finiquitó.