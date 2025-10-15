Últimas Noticias
Ministro Vicente Tiburcio en contra de estados de emergencia, pero no descarta un eventual toque de queda

Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior y reemplaza en el cargo a Carlos Malaver.
Vicente Tiburcio es el nuevo ministro del Interior y reemplaza en el cargo a Carlos Malaver. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

En RPP, el ministro Vicente Tiburcio dijo que se evaluaría imponer un toque de queda en el caso de que "las cosas empeoren".

Lima
El nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se mostró en contra de los últimos estados de emergencia decretados para reducir – sin éxito – los índices de delincuencia.

En el programa Ampliación de Noticias, Tiburcio Orbezo dijo que el estado de emergencia representa “más de lo mismo”, pero señaló que, de darse la propuesta por parte del presidente José Jerí, se analizará en el Consejo de Ministros que preside del premier Ernesto Álvarez.

“Pero a mí, personalmente, el estado de emergencia para los ciudadanos hoy, ¿qué representa? Más de lo mismo. Entonces, hay que analizarlo bien, porque nuestros mensajes tienen que ser, como se dice, potentes hacia el ciudadano. Entonces no queremos hacer más de lo mismo de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años”, declaró en Ampliación de Noticias.

Sin embargo, el titular del Ministerio del Interior no descartó un futuro toque de queda “si las cosas empeoran”.

“Podría darse, ¿por qué no?”, respondió.

Consultado por el plazo para que se vean los logros de su gestión, Vicente Tiburcio respondió: “No quiero poner fechas porque, como hombre inteligencia, nunca nos hemos puesto fechas”.

“Siempre hemos trabajado en forma paciente, haciendo, viendo las cosas y ustedes van a ser testigos de los resultados que van a venir consecuentemente. Porque este es un trabajo sostenido”, agregó.

En esa misma línea, evitó también dar un plazo para la captura del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero sí dijo que se ya se dieron las directivas a la Policía Nacional.

“Todos tienen que ponerse de acuerdo con ley, al a disposición del Poder Judicial. Algunos no lo hacen, pero es trabajo de la policía”, enfatizó.

Ministro del Interior se pronuncia sobre protestas de la ‘Generación Z’

De otro lado, el ministro del Interior se refirió a las movilizaciones convocadas esta tarde por la denominada ‘Generación Z’, gremios de transportistas y estudiantes universitarios.

Al respecto, dijo que todos tienen el derecho de protestar, pero pidió evitar los actos de violencia o de destrucción a la propiedad pública y privada.

“Desde aquí también les digo protesten sí, pero sin violencia. Marchen sí, pero sin destrucción a la propiedad pública y privada y daños. Nosotros estamos para protegerlos.

También dijo que la Policía será “rigurosa” con las personas infiltradas durante las movilizaciones.

“Estableceremos el estado de derecho porque tampoco podemos permitir que atenten contra las personas, contra la propiedad”, apuntó.


Entrevistas ADN

Ministro del Interior propondrá reforma integral policial y no descarta cambio de mandos en la institución

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, anunció en RPP que solicitará facultades al Poder Legislativo, a través del Gobierno, para impulsar una reforma íntegra e inmediata de la Policía Nacional. Esta reforma busca cambiar el régimen disciplinario de la Policía Nacional, que el ministro considera "demasiado blando" y protector del policía.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
