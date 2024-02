César Acuña sobre ejecución de la III etapa del Proyecto Chavimochic en Trujillo: "Va a generar 150 mil puestos de trabajo"

Gobierno III etapa del Proyecto Especial Chavimochic

La presidenta de la República, Dina Boluarte, estará este viernes en Trujillo para participar de las actividades relacionadas a la culminación de la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic. La puesta en marcha de esta gran obra beneficiaría a toda la región La Libertad, afirmó el gobernador César Acuña.

En Ampliación de Noticias, el dueño de la Universidad César Vallejo celebró que el Ejecutivo haya dado luz verde para que se ejecute el Proyecto Especial Chavimochic en La Libertad. Esta obra estuvo paralizada durante nueve años y se retomará la aplicación de la tercera etapa.

“En primera gestión como Gobernador regional, en enero del 2023, lo primero que hice fue pedir una reunión con la presidenta Dina Boluarte pidiéndole que priorice el proyecto Chavimochic, haciéndole entender que va a generar 150 mil puestos de trabajo y se proyecta una inversión de 450 millones de dólares. También se va a ampliar 30 mil hectáreas nuevas para la agricultura”, dijo el gobernador regional de La Libertad.

Además de los puestos de trabajo formal que se generarán y las ganancias económicas, César Acuña señaló que la ejecución de este proyecto traerá un aproximado de dos mil millones de dólares de ingresos al estado peruano anualmente.

“No solo va a ganar la Libertad, sino también todo el país. Es una buena noticia. Hoy se firma el convenio de gobierno a gobierno. La proyección es que en julio comienza la obra y el compromiso es que a fines del 2026 debe estar terminada. Hay el compromiso del Gobierno Regional de hacer el seguimiento para que esta obra se termine”, indicó el empresario.

III etapa del Proyecto Especial Chavimochic | Fuente: RPP

Estado de emergencia

Durante la reunión que tendrá con la presidenta Dina Boluarte, César Acuña dijo que aprovechará para pedir al Ejecutivo acciones concretas para que se aplique con eficacia el estado de emergencia en la región y no fracase como otras declaratorias de emergencia.

“Yo creo que un gobierno tiene que invertir en seguridad porque ningún empresario va a invertir en ningún lugar donde no hay seguridad o tranquilidad. Hemos conversado con la presidenta y espero que se cumpla el compromiso, quiere tomar la región La Libertad como un piloto para que se revierta la inseguridad. Para eso se tiene que invertir en poner más fiscales”, sostuvo.

En ese sentido, César Acuña indicó que en su jurisdicción se necesita que se asignen más fiscales, que se implemente más policías, que potencie el servicio de inteligencia y que haya rotación de estos para que vengan nuevos.

“Hoy vamos a conversar. Le vamos a pedir al ministro de Defensa y del Interior que conversen con los dos generales que tienen acá y que hagan un plan y lo expliquen a la población”, agregó.

Caso Paolo Guerrero

Sobre el caso de Paolo Guerrero, Cesar Acuña dijo que sí estaba enterado de que la madre del delantero estaba recibiendo llamadas de presuntos extorsionadores y lamentó esta situación.

“Yo he dicho la verdad, la cual es que el abogado de Paolo ha llamado diciéndole que están amenazando a su mamá. El abogado de Paolo ha llamado al ministro de Defensa y al ministro del interior. A mí me llamó el ministro de Defensa a preguntarme si es cierto y le dije que estamos enterados. Ha pasado tanto tiempo desde las llamadas y hasta ahora no se ha pasado nada”, apuntó.

Acuña Peralta indicó que espera que el abogado de Paolo Guerrero y el representante legal del club César Vallejo se pongan de acuerdo para resolver el tema del contrato. Asimismo, sostuvo que hasta ahora todavía no han pedido formalmente que se disuelva el acuerdo.

“Yo lamento las llamadas a la mamá de Paolo, es para preocuparnos. Pero yo creo que, espero que a futuro no me equivoque, de repente Paolo está tomando como pretexto estas llamadas para no venir a Trujillo. De repente tiene mejores ofertas y sería lamentable que tras disuelto el contrato, aparezca en Alianza Lima u otro club. Eso no sería algo serio”, afirmó.