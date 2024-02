Richard Acuña: "No creo que Alianza Lima hable con Paolo Guerrero cuando todavía tiene contrato"

Richard Acuña, presidente del club César Vallejo, se refirió a las declaraciones de Paolo Guerrero, quien este jueves reconoció públicamente que no desea continuar adelante con el vínculo que lo une al cuadro ‘poeta’ ante las amenazas recibidas por parte de su madre. El futbolista indicó que busca resolver su actual contrato con los trujillanos.

“Nosotros vamos a velar por los intereses, no solo del deportista -que sigue siendo de César Vallejo-, sino también por los de la institución. Tenemos un contrato firmado con Paolo Guerrero de un año con opción a dos. Teníamos la posibilidad de mejora a nivel de auspiciadores, una expectativa de taquillas, colaterales de que muchos empresarios trujillanos estaban esperanzados en lo que podía significar Guerrero en la ciudad y recorriendo el país”, dijo en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Richard Acuña fue consultado respecto a la posibilidad de que Paolo Guerrero firme por Alianza Lima en caso consiga resolver su situación contractual con César Vallejo. El mandamás trujillano se refirió a este escenario como rumores malintencionados.

“No puedo adelantarme a que estaremos en una etapa de resolución porque hasta ahora no recibí ninguna solicitud. Lo de Alianza Lima son especulaciones, pero yo creo que el club tampoco haría algo irregular, no creo que Alianza, siendo una institución tan seria, comience a hablar con un futbolista cuando este tiene contrato. Quisiera descartarlo o imaginar que son rumores malintencionados”, señaló.

César Vallejo "no obligará” a Paolo Guerrero

El presidente de César Vallejo dio detalles de la relación con Paolo Guerrero durante los días previos a la decisión del futbolista de dar marcha atrás a trasladarse a Trujillo.

“Hasta el día lunes hemos conversado directamente con Paolo. Hasta el viernes pasado hablamos de la planificación de su viaje, que el sábado no se dio. El domingo apareció un periodista diciendo algo respecto a una probable salida de Paolo. Lo llamé y me dijo que en ningún momento quería salir; es más, me evidenció el chat con el periodista, quedó todo claro, porque siempre hubo una buena comunicación y querré siempre lo mejor para Guerrero”, expresó.

“Nosotros no vamos a obligar a nadie a ser parte de la institución, pero en la actualidad es jugador de César Vallejo y le corresponde ponerse a disposición el sábado para que haga sus exámenes médicos respectivos”, indicó Richard Acuña, recalcando que aguardan por la llegada de Paolo Guerrero el sábado 17 de febrero.

“Nosotros no vamos a amarrar a nadie o a rogar a alguien para que juegue en la Vallejo, los futbolistas están enfocados en el objetivo principal que es pelear por el título. Estamos formando un proyecto interesante con nuestras divisiones menores, soñamos con tener estadio propio, tenemos una villa deportiva que se puede considerar entre las mejores del país. El club no es un deportista, el deportista es parte de la institución”, añadió Acuña.

Por otra parte, reveló que el club comenzó a buscar un nuevo centrodelantero tras conocerse la posición de Paolo Guerrero de no sumarse a César Vallejo. “Ahora recién después de las declaraciones de Paolo nos hemos puesto a buscar otro ‘9’”, concluyó.