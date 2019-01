El PCM cree que el Congreso no entiende aún la situación de emergencia que está viviendo el Ministerio Público. | Fuente: Congreso de la Republica

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, reitera que existe la posibilidad de presentar cuestión de confianza tal y como lo anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra. Además, pide que el Congreso discuta con rapidez el proyecto de ley presentado que declara en emergencia el Ministerio Público.

"Nosotros mantenemos el tenor de nuestra carta (enviada al Legislativo). En el tenor de nuestro oficio estamos pidiendo muy respetuosamente que, por la urgencia de la situación, el Congreso le dé prioridad a este proyecto de ley", dijo en entrevista para Diario Correo.

El también congresista negó que el proyecto de ley busque interferir en el Ministerio Público. "Nosotros estamos muy lejos de haber siquiera pensado en tomar el Ministerio Público, como muchos lo insinúan. Es una locura pensar eso. Lo que queremos es un Ministerio reforzado, sólido", precisó.

También pidió que el Congreso "debata rápido" el proyecto de ley de ser el caso que esta pase por las Comisiones de Justicia y Constitución como lo anunciaron sus representantes.

"Espero que, si toman esta decisión, sean pocos días y no pasen semanas, porque la situación en el Ministerio Público es crítica", indicó.

Denuncias contra Pedro Chávarry

Villanueva comentó de ser el caso que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hubiera revisado las denuncias contra el fiscal de la Nación, esta situación no se estaría viviendo.

"Si eso se hubiera revisado, no estaríamos —con toda seguridad— en esta situación (...) Cuando alguien toma la actitud de que frente a esta crisis hay que hacer algo, lo único como lo califican es de irresponsable, dictador, impositor, impositivo, y eso no es así", comentó.

Además, tildó de "unilateral y vertical" la decisón de Chávarry de no renunciar al cargo pese a los cuestionamientos. "Si la Junta de Fiscales le pide una posición en la que se ponga al costado y no quiere, es él (Chávarry) quien está tomando una decisión absolutamente unilateral y vertical. Eso no le da una buena imagen coorporativa a la Fiscalía", indicó.