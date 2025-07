Confemin pide que se "obligue al concesionario" a firmar contratos de explotación con mineros artesanales e informales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El día de ayer, viernes, se realizó la segunda sesión de la mesa de trabajo entre el Ejecutivo, altas autoridades del Estado y gremios de mineros artesanales e informales. Tras la jornada, según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se decidió conformar una comisión que aborde "las preocupaciones jurídicas" en torno al proceso de formalización minera, la cual se instalará entre el lunes y martes próximos.

Al respecto, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), uno de los participantes en la sesión, precisó que en dicha comisión "se va a tratar más específicamente los decretos supremos, cómo es que se ha vulnerado algunos procedimientos administrativos y todo lo demás, para que ahí, técnicamente, puedan demostrar y puedan finalmente solucionar".

"Hablamos del decreto 012, de la 09 y la 004. Esos decretos y esa resolución tienen que revisarse y en función de eso corregirse o ver la forma de solucionar", refirió.

Por su parte, Ismael Palomino, coordinador general de la Confemin, consideró que uno de los principales puntos que debe abordarse para solucionar el problema de la formalización minera es lo referente a los contratos de explotación, cuya suscripción con los titulares de las concesiones mineras es uno de los requisitos para culminar dicho proceso a través del Reinfo.

En esa línea, Palomino refirió que la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), cuyo debate se abordará en la próxima legislatura, debe incluir disposiciones referentes a los contratos de explotación.

"El principal punto que se debe incluir para viabilizar y que funcione el proceso de formalización es el contrato de explotación. Y si no se modifica o no se retira ese requisito, prácticamente va a ser lo mismo, pasarán 50, 100 años [y] no nos vamos a poder formalizar", indicó.

"[El contrato de explotación] debe retirarse o, en todo caso, debe incluirse una condición que le obligue al concesionario para la firma del contrato de explotación", sostuvo.

Insisten con detener interdicciones y defienden predictamente de Ley MAPE

Asimismo, el coordinador general de la Confemin indicó que en la sesión de ayer se insistió con el pedido de detener las interdicciones, las cuales se realizan contra la minería ilegal. En ese sentido, Palomino calificó como "ilegales" dichas intervenciones realizadas por las autoridades.

"Ese es el primer punto que se ha tocado en esta segunda mesa de diálogo en la PCM, donde la Confemin Perú ha solicitado que, de inmediato, cese con las interdicciones ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque si bien es cierto están establecidas las interdicciones a minería ilegal, pero mas no a mineros en proceso de formalización, que justamente, en estos últimos días, estaba ocasionándose el perjuicio a mineros que están en el registro. Eso es totalmente ilegal. Y se ha ratificado en esta mesa que, por ningún motivo, se va a interdictar a mineros que tengan ‘reinfo’", sostuvo.

Además, defendió el predictamen de la Ley MAPE que, el pasado 8 de julio, se abordó en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento. Dicho proyecto solo alcanzó cinco votos a favor, mientras que otros doce congresistas votaron en contra y uno se abstuvo.

Cabe resaltar que el predictamen fue criticado por algunos parlamentarios, organizaciones medioambientales y otros sectores de la opinión pública. La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) dijo que había presentado 23 observaciones al proyecto y que no se había considerado "temas de impacto ambiental, formalización y una adecuada regulación".

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzáles (Avanza País) denunció que se había "forzado" el debate del predictamen en la sesión, ya que, en una sesión anterior, se aprobó por mayoría que el tema recién sea abordado en la próxima legislatura.

No obstante, Palomino negó que se haya tratado de aprobar una "ley exprés" y señaló que hubo un "amplio debate" del predictamen.

"Seis meses, la Comisión de Energía se ha dedicado ampliamente a debatir en todos los ámbitos. Y ha recogido todas las informaciones, tanto de campo como en las oficinas, [para] poder elaborar una Ley MAPE y, obviamente, por intereses de algunos congresistas no se ha podido aprobar", señaló.

A su vez, Franco Bequer resaltó que en el debate del predictamen "se convocó a todas las instituciones" e "hicieron sus aportes".

"Lamentablemente, hay intereses creados [por los] que no querían aprobar, porque lo hubieran aprobado siempre y cuando diga que a los mineros artesanales los excluyan del proceso. Si hubiera dicho en la ley eso, sí lo aprobaban al toque. Pero como dice que no, que la ley de servidumbre, que esto que lo otro, que va a beneficiar a los mineros, entonces no hay que aprobarlo", puntualizó.