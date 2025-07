Presidente de Confemin reafirma que exclusión de 50 000 mineros del Reinfo "ha violado derechos y el debido proceso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la instalación de la mesa técnica que abordará la formalización minera, el presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Bequer, reiteró la solicitud al Gobierno para suspender las acciones de interdicción durante el desarrollo de este diálogo, el cual espera que "resuelva los problemas de la minería".

"Si van a estar interdictando, lamentablemente nosotros no vamos a dialogar, ¿cómo vamos a dialogar si en ese caso no hay ninguna garantía ni ninguna presión para poder hablar sin ninguna presión de ambos lados? Si están agrediendo, están interdictando, ¿de qué vamos a hablar entonces?", dijo en diálogo con RPP.

De igual manera, pidió reincorporar a los 50 000 mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un proceso que -según Bequer- "ha violado todos los derechos y el debido proceso".

"Nunca se le ha calificado, nunca se le ha notificado, nunca se le ha advertido nada absolutamente y no tienen ningún derecho a reclamar", manifestó.

"Lo que hay que hacer es evaluar esa situación y tener la oportunidad de que los que sí están en proceso, los que sí están, deban regularizar su tema e ingresar al proceso", apuntó.

"Ministro de Energía y Minas no sabe nada de formalización"

Asimismo, Bequer aseguró que el Gobierno mintió al señalar que varios de los mineros excluidos del Reinfo han incumplido las condiciones básicas para ingresar a la formalización en los últimos cuatro años.

"El ministro (de Energía y Minas) no sabe nada de formalización, absolutamente, por eso hace lo que hace y hace mal, porque no conoce la minería artesanal, no sabe cómo se resuelven los problemas, y mayormente todos los funcionarios no saben, por eso es que no pueden solucionar el problema, porque son dos o tres años que estamos en este proceso y nunca lo resuelven, justamente porque no conocen el fenómeno de la minería central, cómo es el sistema", sostuvo.

En ese sentido, dijo que el proceso de formalización minera no ofrece las condiciones para regular la documentación. "Uno no puede formalizarse porque no hay las condiciones, para regular la documentación. En este momento yo tengo expedientes, y mañana lo voy a mostrar en Palacio, que tienen tres, cuatro, cinco, seis meses, que no resuelven nada absolutamente", agregó.