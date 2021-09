Reacciones en el Congreso por ingreso de César Tito a la PCM | Fuente: RPP Noticias

El congresista José María Balcázar, de la bancada oficialista de Perú Libre, justificó la reciente visita de César Hugo Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef, a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros e indicó que el Gobierno no debe "excluir" a nadie.

"Entre los peruanos no podemos hacer ese tipo de separaciones, hay que dialogar con todos. La única forma en este país es buscar un consenso nacional, un punto de quiebre, olvidarse de todo, incluso de las cosas pasadas, para gobernar para el futuro", señaló.

"Si comenzamos a excluirnos, volvemos a los resentimientos antiguos, volvemos a las pugnas antiguas que precisamente dan paso a las subversiones en el país", agregó.

En otro momento, el parlamentario oficialista consideró que el atentado ocurrido en el Vraem, en mayo de este año, donde fueron asesinadas 18 personas, no fue un atentado terrorista y que, por esta razón, las investigaciones no han prosperado.

"La lectura correcta es que no fue Sendero Luminoso, no fue ningún acto terrorista de la izquierda, sino, más bien, gente comprometida de la derecha. Entonces hay que hablar con propiedad. En ese caso del Vraem, ¿por qué no han avanzado las investigaciones? porque no ha sido un atentado terrorista, hay que leer bien la realidad", indicó.

Esta mañana, César Hugo Tito Rojas, una de las personas que figura en el acta de fundación del Movadef, ingresó a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tito Rojas figura, además, en la lista del Conare-Sutep, como uno de sus fundadores.



César Hugo Tito Rojas llegó acompañado de una delegación de la región Puno, según dijo, para reclamar algunas presuntas malversaciones en el dinero para la construcción de un hospital de grado 4.

Tito Rojas fue consultado por la reportera de RPP Noticias sobre sus vínculos con el Movadef, pero solo se limitó a responder que el motivo de su visita era reclamar los derechos de su región. En la página de Transparencia, su nombre figura en la lista de visitas del jefe del Gabinete Ministerial.



Tito Rojas permaneció en la sede de PCM 40 minutos. A su saluda, estuvo rodeado por varias personas de una delegación de la región Puno, quienes, luego de expresar sus reclamos ante cámaras, lo escoltaron mientras se retiraba de la sede de la PCM.

Chiabra califica de "insostenible" la permanencia de Guido Bellido

Por su parte, el congresista Roberto Chiabra, de la bancada de Alianza para el Progreso, consideró que es insostenible la permanencia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, luego de que se conociera la visita de César Hugo Tito Rojas, uno de los fundadores del Movadef, a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"La afinidad del primer ministro Bellido con Sendero Luminoso y el terrorismo, manifestada en forma reiterada en sus redes sociales, su abierta simpatía de la dictadura como forma de mantenerse en el poder y su reciente reunión en la PCM con un fundador del Movadef, hacen insostenible su permanencia en el cargo", señaló.

"El presidente de la República tiene la responsabilidad de cesarlo de inmediato, salvo que comparta el mismo plan político de debilitar la seguridad nacional del país", agregó.

