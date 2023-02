El ministro de Educación cuestionó que se haya gastado S/728 millones en consultorías entre el 2012 y el 2022 en el sector | Fuente: Andina

El último lunes el ministro de Educación, Óscar Becerra, señaló que el Minedu, entre el 2012 y el 2022, gastó 728 millones de soles por servicios de consultorías. Asimismo, el ministro indicó que varias de estas consultorías se realizaron en la Sunedu.

“Algunas de esas consultorías tienen informes de 1 o 2 páginas después de meses, el mismo proveedor factura 6, 8, 10 veces, o una organización relacionada con él o un pariente de alguien, que muchas veces es una exautoridad, exministro, exviceministro, excongresista (…) 728 millones de soles es casi lo que cuesta un hospital de alta complejidad”, resaltó en una entrevista en Canal N.

“Sunedu era la caja chica de un partido político vía consultorías. Acabamos de ver los S/728 millones. No sé cuánto habrá de consultorías en la Sunedu. Eso lo verá la Contraloría, pero ya estamos cansados de esas puertas giratorias”, agregó.

El titular del Minedu indicó que se acabarían dichas consultorías, las cuales, según dijo, están “de adorno”, por lo que les “meterá tijera”.

Ante estas declaraciones, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, presentó ayer, miércoles, una moción en la que solicitó la conformación de una “Comisión Investigadora Multipartidaria” que investigue “presuntas irregularidades” en esas contrataciones.

“La Comisión Investigadora constituida deberá (…) recabar toda la información necesaria que sirva para determinar las responsabilidades políticas y administrativas, así como civiles y penales, de todas las personas e instituciones públicas y privadas involucradas en actos irregulares”, indica la moción.

Dicha comisión tendría un plazo de 180 días “a partir de su instalación” para cumplir con la labor encomendada. Sin embargo, la denuncia realizada por el ministro de Educación no ha estado exenta de críticas debido a supuestas imprecisiones en sus alegatos.

Por otro lado, RPP Noticias pudo constatar que, según la lista de licitaciones públicas del Minedu, el sector convocó la contratación de 6 servicios de consultorías durante la gestión del ministro Óscar Becerra, que inició el pasado 21 de diciembre.

Estas consultorías se convocaron entre el 6 y el 20 de febrero por el Viceministerio de Gestión Pedagógica. Solo el 15 de febrero, tuvo lugar la convocatoria de 3 de estos servicios.

“La información del ministro es poco cuidadosa”

José Luis Gargurevich, ex viceministro de Gestión Institucional del Minedu, en diálogo con RPP Noticias, consideró que la información brindada por el ministro de Educación ha sido "poco cuidadosa" pues, según dijo, no todo lo comprendido en los más de 700 millones de soles aludidos serían consultorías.

"Cuando se mira la información que el ministro ha presentado, no es correcta. De esos S/728 millones, menos del 20% son realmente estudios encargados a (consultorías) durante 10 años, según el cálculo que él ha hecho", sostuvo.

En ese sentido, Gargurevich resaltó que el titular del Minedu habría "juntado" varios otros servicios como consultorías cuando no serían tales.

"Ese monto, cuando lo hemos estudiado, si se mira información pública se va a encontrar evaluaciones censales de estudiantes, evaluaciones de docentes (…) Han juntado estudios, diagnósticos que no son propiamente consultorías, son volúmenes de operación de evaluaciones a nivel nacional que se tienen que realizar (...) no hay cómo mezclar otros rubros que son programas de formación docente, evaluaciones censales de estudiantes", precisó.

A su vez, resaltó que la labor de quienes realizan las consultorías contribuyen a la toma de decisiones de las autoridades respecto a políticas públicas a implementarse.

"Un consultor es un experto que, con data, con conocimiento, genera evidencia para que la autoridad tome una decisión. Ese debería ser el único rubro en el que se expliquen las consultorías (...) Lo que uno tiene en el ministerio es un personal técnico base que es especializado, pero no es especializado en todas las materias. Si yo quiero hacer una campaña comunicacional a nivel nacional, yo contrato una agencia de medios y eso es una consultoría", indicó.

Por otro lado, consideró que si algo había que investigarse, debería ser el motivo por el cual el resultado de las consultorías no llega a implementarse.

"Muchas veces una dirección general de un ministerio puede conseguir un financiamiento de cooperación para un estudio y quiere investigar cómo crear un nuevo modelo de servicio y, a la mitad de ello, puede que haya un cambio de autoridad (…) Viene un nuevo directivo, viene un nuevo ministro y dice ‘no he encargado esa consultoría, eso se encajona y miremos otra cosa", señaló.



"Lamentablemente, el Estado tiene la tradición: 'yo no lo he encargado, por lo tanto, yo no lo voy a hacer'. No hay una reputación institucional que cuidar, aquí hay que cuidar las instituciones. El Minedu debe tener muchísimo conocimiento que no está aplicando. Si algo hay que hacer para investigar y fiscalizar, hay que mirar las consultorías, pero no para dejar de hacerlas sino para usarlas", añadió.

"Sunedu no ha tenido ninguna consultoría en los últimos 5 años"

Respecto a la alusión que hizo el ministro Óscar Becerra sobre las consultorías que se habrían hecho en la Sunedu, el actual superintendente de la entidad, Oswaldo Zegarra, en una entrevista con Canal N, señaló que no se ha hecho ningun servicio de ese tipo en la Sunedu en los últimos 5 años.

“Nos han pedido, reiteradamente, congresistas y presidentes de la Comisión de Educación del Congreso, cuántas son las consultorías que ha hecho la Sunedu: cero consultorías en los últimos cinco años, cero asesorías. Pero es una falacia que se repite constantemente", sostuvo.

Respecto a lo dicho por el ministro sobre que la Sunedu habría sido "la caja chica" de un partido, el superintendente negó que la entidad sea "propietaria" de alguna agrupación política.

"Escuché sus palabras con mucha preocupación e indignación (...) Es preocupante (que use) palabras agraviantes para la institución, para las personas que laboramos en ella (...) La Sunedu no es propietaria, dueña o patrocinadora de ningún partido político. La conformación del consejo directivo plural levanta estas afirmaciones de que solo el Consorcio (de Universidades) está ahí metido. Nada más falso" refirió.

Por su parte, el Consorcio de Universidades respondió al ministro con un comunicado en el que indicaron que sus declaraciones "no contribuyen al diálogo democrático".



"En un periodo duramente marcado por la violencia social, la confrontación política y la polarización, las declaraciones del ministro de Educación no contribuyen a un diálogo democrático sobre la calidad y el futuro de la educación en el país. Por el contrario, promueven el enfrentamiento, ponen en cuestión la reputación del sistema educativo", sostuvo la entidad.

En ese sentido, rechazaron "la ligereza de las afirmaciones" del ministro "expresadas con el objetivo de dañar nuestro prestigio institucional, nuestra historia y, con ello, de nuestros estudiantes, docentes y egresados".

