Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), difundido hoy por el diario Correo, revela que dos familiares de la vicepresidenta Dina Boluarte fueron contratados en el Ministerio de Educación (Minedu) sin haber acreditado que reunían el perfil requerido para el puesto.

Según el referido informe, se trata de Yorka Gamarra Boluarte, sobrina de la vicepresidenta, y de Nicanor Boluarte Parra, hermano de la también titular del Midis. Entre ambos habrían percibido más de S/ 182 000 por sus servicios.

Familiares beneficiados

La CGR detectó que Yorka Gamarra obtuvo 6 órdenes de servicio en el Minedu entre abril y octubre del año pasado, periodo en el que recibió poco más de S/83 000. Asimismo, se identificó que los últimos 4 contratos se realizaron ya durante el gobierno del presidente Pedro Castillo; es decir, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta de la nación.

En el caso de Yorka Gamarra, la Contraloría señala que no cumplió con "sustentar de manera documentada", a la Oficina de Diálogo del Minedu, que cumplía con el perfil para el puesto que desempeñó. Según la información, específicamente, no sustentó poseer 4 años de experiencia en prevención o gestión de conflictos, algo que no impidió que se emitieran las órdenes de servicio para su contrato.

Por otro lado, según el informe, Nicanor Boluarte, hermano de la vicepresidenta, tampoco acreditó cumplir con el perfil del cargo que ocupó en el Minedu entre junio y setiembre de 2020 y el año pasado. Asimismo, no habría declarado que tenía vínculos familiares con sus sobrinas Yorka Gamarra y Victoria Dávila Boluarte, también trabajadora en el sector Educación.

Pese a ello, según la CGR, la Oficina de Diálogo del Minedu pidió dos veces la contratación del hermano de la vicepresidenta del Perú.





