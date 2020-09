El presidente se refirió a la reciente campaña impulsada por el Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

El presidente Martín Vizcarra respaldó la reciente campaña de sensibilización del Gobierno para prevenir el contagio de la COVID-19 denominada 'El COVID no mata solo, no seámos cómplices'. "Tenemos que ser duros, claros y directos en condenarlos", señaló el jefe de Estado en referencia a las personas que no acatan las medidas de prevención.

