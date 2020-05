Víctor Zamora consideró que la epidemia de la COVID-19 tiene olas como las de una tormenta torpical y que en estos momentos son muy elevadas en el norte del país. | Fuente: Minsa

El ministro de Salud, Víctor Zamora, aseguró que el país tendrá varios picos descentralizados de epidemia de la COVID-19, según una entrevista publicada este viernes en el diario El Comercio.

"Empezamos un descenso lento y la lentitud se debería, solo midiendo muertes, a que vamos a tener varios picos de epidemia descentralizadas", expresó.

El ministro consideró que la epidemia de la COVID-19 tiene olas como las de una tormenta tropical y que en estos momentos son muy elevadas en el norte del país.



"Así como soy cauteloso en señalar los éxitos, soy cauteloso en señalar los fracasos. No tenemos un punto certero para compararnos. ¿Nuestro martillazo no ha tenido éxito comparado con qué?", sostuvo.

Caso Loreto

En relación a la crisis sanitaria en la región Loreto y unas expresiones que fueron muy cuestionadas, Víctor Zamora rechazó un desapego hacia sus colegas médicos.

"En la entrevista me preguntaban qué estábamos haciendo, yo decía que faltan herramientas normativas, y cuando me preguntaron por qué no traigo (a los médicos graves), dije que no las tengo", indicó.

El titular del Minsa aprovechó para aclarar que la iniciativa de utilizar el avión presidencial para el traslado de médicos infectados con COVID-19 desde Loreto hacia Lima se debió a un pedido al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Finalmente, Víctor Zamora aseguró que hasta el día de hoy se encuentra sano y que se realizó la prueba de descarte del nuevo coronavirus.

Además, confirmó que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro se le hospitalizó por una "pequeña complicación", pero se encuentra bien tras dar positivo a la COVID-19.