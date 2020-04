La ministra del Ambiente instó a la ciudadanía a quedarse en sus casas y si tienen que abastecerse de alimentos, solo lo haga una persona en los días indicados. | Fuente: Ministerio del Interior

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, instó a la ciudadanía a cumplir con las medidas dispuestas por el Gobierno para reducir la curva de contagios de la COVID-19 en nuestro país, cuyo principal objetivo es permanecer en los hogares como parte de la cuarentena.

Según explicó, el nuevo coronavirus se propaga a través de las personas, por lo que es fundamental que la gente se quede en sus viviendas y que si se deben abastecer de alimentos, solo lo haga una persona. Agregó que la gente debe pensar en la situación del sistema de salud en esta semana que queda para contrarrestar el avance de la enfermedad.

“Una característica peligrosa de esta enfermedad es que no puedes presentar síntomas y llevar el virus contigo. Una persona escondida en un transporte ha llevado el virus desde Lima a una región donde no se había presentado ningún caso hasta ahora. No hay sistema de salud que aguante irresponsabilidad de la gente”, agregó la titular del Ambiente.

Medidas y control de residuos

Muñoz también comentó que el Gobierno mantiene reuniones diarias para evaluar nuevas medidas que tienen como principal objetivo disminuir la curva de ascenso de la pandemia, por lo que sostuvo que estas medidas tienen como prioridad la salud y la vida de la gente.

La ministra también sostuvo que su sector está trabajando de forma permanente con las autoridades de los municipios locales para el manejo de los residuos sólidos y pidió a la ciudadanía a que realice una limpieza continua de sus hogares.

“Estamos en permanente contacto con los alcaldes provinciales a nivel nacional para capacitar en el procesamiento de los residuos. Hacemos un llamado a la ciudadanía también a que segregue los residuos desde sus casas”, dijo.