MTC evalúa compensación económica para evitar la suspensión del servicio del Corredor Morado

Gobierno Raúl Pérez Reyes: "Lo que vamos a hacer es sacar una norma"

Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones | Fuente: RPP

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, informó este miércoles que su sector evalúa aprobar una medida de compensación económica para evitar que se suspenda el servicio del Corredor Morado desde el 4 de marzo.

En entrevista con Ampliación de Noticias, el ministro aseguró que su sector está en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para buscar una solución al pago de una compensación económica de 300 millones de soles acordada entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la concesionaria del Corredor Morado por "compromisos no cumplidos".



"Estamos conversando con el MEF no solo por la disponibilidad del recurso, sino sobre todo tenemos algunas interpretaciones de si el contrato permite o no el pago de esta compensación en el marco del trato directo. En principio si no resolvemos ese tema, que parece es lo que va a ocurrir, lo que vamos a hacer es sacar una norma, una norma que justamente que nos habilite a pagar esta compensación y resolver la problemática de estos corredores en general", dijo Raúl Pérez-Reyes.

El martes 20 de febrero las empresas concesionarias del Corredor Morado anunciaron la suspensión definitiva del servicio para el próximo 4 de marzo. En un comunicado, señaló que el MTC y el MEF habrían puesto "trabas" al cumplimiento del abono de "las cantidades pactadas" para el pago de deudas contraídas y la adquisición de flota.

"Estamos corriendo justamente para evitar llegar a esa fecha sin ningún pronunciamiento, queremos pronunciarnos antes", indicó Raúl Pérez-Reyes sobre la fecha anunciada por el Corredor Morado.

MTC | Fuente: RPP

Proyecto de ferrocarriles

Raúl Pérez-Reyes se pronunció también sobre los proyectos de ferrocarril de Lurín-Ica, que se encuentra viable; y del Callao-Barranca, cuya empresa obtuvo la buena pro de su sector.

"El tramo de Lurín, concretamente, a Ica, este tramo ya terminó el perfil de viabilidad, el proyecto está a nivel de viabilidad, el perfil ha sido viable. Lo que tenemos que hacer ahora es el expediente técnico y luego seleccionar a la empresa que va a hacer la obra, la construcción, y como tal hacerle el seguimiento. Por las dimensiones del proyecto, por la complejidad (...) lo que creemos que esto hay que hacerlo en un convenio Estado-Estado", dijo.

En paralelo, Raúl Pérez-Reyes destacó la buena pro del estudio para el tren Lima-Barranca. Sostuvo que la idea es que quien haga el estudio técnico de este proyecto sea el mismo que haga el estudio técnico del tramo Lurín a Ica. Esto "porque él va a ser quien haga la selección del constructor y también el operador va a ser el mismo", añadió.

"Nuestros cálculos nos dicen que vamos a tener que ir probando cómo crece la demanda de tramo de Lima a Cañete, que es el tramo que tiene mayor intensidad de transporte de personas. El tramo hacia el sur no tiene tanto tráfico de carga por tren, sino más es transporte de personas. Queremos mirar el transporte hasta Cañete para ver si la demanda que hoy día existe se desvía, ¿cuánto se desvía la demanda? El cálculo inicial es de un 15 %, pero si pasamos a casi 30 % o 35 % el proyecto pasa de ser cofinanciable a ser autosostenible. Si crece bien hasta Cañete podríamos hacer una expansión a Ica y lo mismo hacia Huacho", manifestó.

Avance del aeropuerto de Chinchero

De otro lado, Raúl Pérez-Reyes informó que el avance del aeropuerto internacional de Chinchero del Cusco es solo del 12 % por problemas técnicos y no por falta de recursos.

"Presupuesto tiene. El proyecto tiene un presupuesto aprobado. Solo este año nada más, está en nuestras cuentas, son 510 millones de soles y la voluntad política del Gobierno de ir con este proytecto está clarísima", manifestó.