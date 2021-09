COVID-19: Gobierno firmó contratos para la llegada de 63 millones de vacunas de Pfizer, Moderna y Sinopharm | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que el Gobierno firmó el viernes pasado un contrato con el laboratorio Sinopharm para el envío de ocho millones de vacunas contra la COVID-19 en octubre, el cual se suma a un contrato con la farmacéutca Pfizer para 35 millones de dosis y con Moderna por 20 millones.

"Ayer (viernes) se acaba de firmar el contrato con Sinopharm para que venga próximamente en el mes de octubre ocho millones más de dosis de vacuna Sinopharm. Ya está firmado el contrato y también, como lo anunciamos con la Cancillería, se aseguró un contrato firmado para la llegada de las vacunas de Pfizer 35 millones y también 20 millones de Moderna", dijo.

Durante una supervisión a la jornada de vacunación, el titular del Minsa señaló que con esto se estaría avanzando "de manera muy decidida" en el 2022 a tener una adecuada cantidad de vacunas para proteger a la población. No obstante, resaltó la importancia de cerrar las brechas para enfrentar a la pandemia y la "alta posibilidad" de una tercera ola.

Cartilla de vacunación para ingresar al Perú

En otro momento, Hernando Cevallos, aclaró el requisito que se exigirá a los ciudadanos que quieran ingresar al Perú a partir de este lunes 20 de setiembre, según estableció el Gobierno a través de un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

La medida publica en la víspera indicaba que toda persona que llegue al país desde el extranjero debía presentar el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, además de una prueba molecular negativa.

"En el caso de la vacunación se aplica para los países que tienen más de un 70% de la población vacunada", explicó el ministro ante una consulta de RPP Noticias.

"En los países donde no se ha dispuesto la vacunación para menores de 12 años, por supuesto no es una restricción para nuestro país; en realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada, pero los que no tienen obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular", agregó.

" En el caso de los países que tienen índices de vacunación superiores al 70% se pide también las dosis dosis a los ciudadanos. Si no se están vacunando niños por supuesto que no se les pide. Esto no es un condicionante para que se pueda ingresar al país para todas las personas, esto está especificado para algunas países. Lo que sí se les pide a todos es la prueba molecular", continuó.

Según el decreto supremo publicado el viernes pasado, la medida, que busca evitar la propagación del coronavirus y consolidar la actual tendencia a la baja de la curva de contagios en el Perú, comprende a peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes, cuyo destino final sea el territorio nacional, independientemente de su país de procedencia.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: