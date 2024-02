Dina Boluarte anuncia que enviarán 150 policías de Lima a La Libertad para combatir al crimen organizado

Gobierno Dina Boluarte: “Señor Acuña, usted es el papá de La Libertad, y yo soy la mamá de todo el Perú”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se autodenominó como "la mamá del Perú", durante un discurso que dio en el sector Tanguche, en el distrito de Chao, en la provincia de Virú, en la región La Libertad. Además, usando esa analogía, calificó a César Acuña, gobernador regional "como el padre" de esta región del norte del país.

“Señor Acuña, usted es el papá de La Libertad, y yo soy la mamá de todo el Perú. Y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y hermanos”, dijo la jefa de Estado.

Boluarte Zegarra llegó hasta la presa Palo Redondo para firmar el acuerdo de estado a estado con Canadá para la ejecución de la III etapa del megaproyecto Chavimochic, el cual se estima que podría generar 150 mil puestos de trabajo y tendría una inversión de 450 millones de dólares.

Inseguridad ciudadana y estado de emergencia

Sobre temas de seguridad ciudadana, Boluarte indicó que se ha destinado el mayor presupuesto para dicho sector en los últimos años, con más de S/11 mil millones para el país. De esta manera, se dotará de equipos y tecnología a la Policía Nacional y se combatirá a la minería ilegal.

“La delincuencia y el crimen organizado no son va a vencer, no nos van a ganar, no me tiembla la mano en esta ardua lucha por brindarles la tranquilidad que se merecen. Identificaremos los socavones, desplazaremos cerca de 150 policías de la SUAT Lima, de la División de Extranjería, División de Trata de Personas, División de Lavado de Activos y de la dirección de Criminalística”, indicó la presidenta de la República.

Dina Boluarte también se habló sobre el estado de emergencia en La Libertad, detallando que se han priorizado los operativos con la Policía en zonas de Trujillo con alta incidencia criminal.

Mientras que se anunció que en Pataz se derivará mil policías ante la creación de cuatro campamentos en zonas mineras. Además, se instalarán cuatro controles de acceso a las minas de esa provincia, dónde estarán 50 policías por sector.