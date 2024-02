Norma Yarrow aseguró que votará a favor de una eventual censura al ministro del Interior

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, manifestó que esperaba se realicen más cambios en el Gabinete ministerial, sobre todo en la cartera del Interior, cuyo titular, Víctor Torres, afronta dos mociones de interpelación.

“El Ministerio del Interior hace rato que debió ser cambiado y era el que todo el mundo esperaba”, afirmó la legisladora en el programa Nunca es tarde de RPP.

“Yo he viajado a provincia y sé cómo están las comisarías, los patrulleros y los policías. Realmente, no representan absolutamente nada este ministro. A este señor, que lo han traído de Estados Unidos y lo han puesto de ministro, no tiene la más remota idea”, agregó.

En ese sentido, precisó que firmó la moción de interpelación contra Torres Falcón a nombre propio “porque no hay acuerdo de bancada” y aseguró que, de darse el caso, sí votaría por una censura contra el titular del Interior.

Más cambios

El último martes, el Ejecutivo realizó cambios en los sectores de Economía, Ambiente, Defensa y Energía y Minas.

Al respecto, Yarrow sostuvo que “para mí creo que faltó dos otros ministerios (más)”, incluido el presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola.

“Tenía la esperanza, hace rato (que debió ser cambiado), pero ya me di cuenta de que está enchufado allí y no lo va a mover nadie”, señaló.

“Podía quedarse como asesor, refrescar con un Gabinete distinto. Lo que pasa es que él es el presidente”, finalizó.