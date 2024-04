Canciller se reunió con Dina Boluarte para "evaluar" repercusiones internacionales del allanamiento a su vivienda

El canciller Javier González Olaechea informó este domingo que se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte para "evaluar" las repercusiones internacionales del allanamiento a su vivienda ocurridos la noche del último viernes.

"Justamente parte de la evaluación que hemos estado haciendo, yo tengo ya los reportes de cómo ha sido transmitida la noticia en el exterior y también se está informando que la democracia peruana resiste vamos a ponerlo en esos términos", expresó a los medios de comunicación desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

González Olaechea consideró la medida de la Fiscalía como inusual porque jamás había visto que se allanara la casa de un mandatario en ejercicio.

"Es algo absolutamente inusual he podido vivir muchos años. No recuerdo que se haya violado de esa manera la residencia oficial de un mandatario en ejercicio, por ejemplo, en el caso de Argentina, la residencia de Los Olivos es una residencia cuyo acceso no es posible ni siquiera para los vehículos. Mientras que actualmente frente a la casa de la presidenta de la República todos los días están todos los medios desde las 4, 5 de la mañana, en cierta medida violando una garantía constitucional que es la privacidad de las personas, más aún si hay un hijo adentro", indicó.

El canciller también fue consultado sobre la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte brinde una entrevista internacional, a lo que respondió que eso estará en evaluación.

Rechazan filtración de fotos

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó este domingo la filtración a la prensa de las fotografías que figuran en las actas del allanamiento al domicilio de la mandataria Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones por el 'Caso Rolex'. Al respecto, solicitó encontrar a los responsables para que sean sancionados.

"A la profunda indignación por el innecesario, desproporcionado e ilegal allanamiento al domicilio particular de la presidenta, hoy debo agregar mi total rechazo a la filtración a la prensa de las fotografías que obran en las actas suscritas ayer", escribió en su cuenta de X.

"Estos hechos quiebran el principio de reserva de la investigación y deben ser denunciados de oficio, dando inicio a una investigación que permita identificar a los responsables y sancionarlos con todo el peso de la ley", agregó.

Como se recuerda, Boluarte Zegarra es investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, por no haber declarado una serie de relojes de lujo valorizados en miles de dólares.