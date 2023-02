Dina Boluarte participó en la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad “Con Punche Regional”. | Fuente: Presidencia Peru | Fotógrafo: Melina Mejia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las protestas que persisten en la región Puno y que exigen su renuncia y el cierre del Congreso. Ante ello, la mandataria señaló que no se ganaría nada si se retira del cargo y, además, no tiene intenciones de que ello ocurra. Por otro lado, precisó que quienes asisten a las marchas quizá no están seguros de sus motivaciones y que probablemente lo que desean es un conjunto de mejoras en servicios de agua, desagüe, colegios y hospitales.

"Quizá la gran mayoría de hermanos y hermanas de Puno que salen a las protestas creen que están marchando porque están reclamando más agua, más desagüe, más colegios, más hospitales. Pero los que están en ese poquito grupo radical, violento, que quiere convertir en una anarquía la región Puno están pidiendo que se cierre el Congreso. Pero yo no puedo cerrar el Congreso", dijo durante su participación en la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad “Con Punche Regional”.

"Están pidiendo Asamblea Constituyente y yo no puedo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo y yo no puedo liberarlo. Están pidiendo adelanto de elecciones y nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas en el Congreso para que debatan ese tema. Están pidiendo mi renuncia y yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes por allí: ¿Con mi renuncia qué ganan? No se gana nada y no es mi alternativa renunciar", agregó.

Dina Boluarte indica que viajará a Puno "cuando lleguemos a una conversación pacífica"

En otro momento, Boluarte Zegarra mencionó que viajará a Puno cuando se pueda llegar a un diálogo. Mientras tanto, todo se manejará con los representantes del Ejecutivo en la región.

"Estaremos yendo próximamente a Punto en cuanto lleguemos a una conversación pacífica, porque así nos debemos de tratar los peruanos y con respeto estaremos llegando. Mientras tanto, están allá los funcionarios del Ejecutivo, tratando de buscar el diálogo abierto, sincero y hermanado", aseveró.

"Si hacemos números y cuentas, ustedes mismos, hermanos de la región Puno, saquen su cuenta cuánto han perdido en estos dos meses de paralización. La fiesta de la Virgen de la Candelaria no se ha llevado a cabo y millones se han perdido", culminó.