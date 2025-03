Dina Boluarte: "Es importante que los peruanos conozcan cada hora que estamos desarticulando bandas criminales"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la república Dina Boluarte indicó este lunes, durante una nueva reunión del llamado Cuarto de Guerra realizada en Palacio de Gobierno, que el Ejecutivo considera importante que "los peruanos conozcan cada día" los avances en la lucha contra la criminalidad.

Estas expresiones las dio luego de que ayer el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunciara que el gobierno presentará una propuesta legislativa para modificar la Ley de Radio y Televisión, de modo que una "franja informativa" sea emitida en todos los medios de comunicación durante los estados de emergencia.

Boluarte sostuvo que su gestión busca que la población "conozca y sienta" la acción del Estado.

“Queremos que la ciudadanía conozca y sienta el peso de la acción del Estado. Esto porque sabemos que la delincuencia también se alimenta del miedo de la población. Por eso, es importante que los peruanos conozcan cada día, cada hora, que estamos desarticulando bandas criminales, deteniendo a los delincuentes y erradicando las redes del crimen”, indicó.

“Reconocemos que hay mucho por hacer, pero nadie puede negar que estamos dando pasos importantes y concretos en esta lucha. Este no es un esfuerzo aislado, es un compromiso nacional, una lucha en donde todos estamos convocados porque todos juntos en unidad debemos derrotar a quienes pretender arrebatarnos la tranquilidad, la paz y nuestro futuro”, aseveró.

Cabe indicar que, el último sábado, también durante una sesión del Cuarto de Guerra, la mandataria se dirigió de forma enfática a los medios de comunicación exhortándolos a difundir las actividades de su gobierno contra la criminalidad.

"Quiero hacer un llamado a la prensa. Todos hagamos un solo cuerpo porque el Perú es de todos y todos lo tenemos que defender, no solamente es el Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía o el Poder Judicial, también es la prensa, que se hace denominar el cuarto poder. Entonces si así se denominan, el cuarto poder, tengan el poder de comunicar todo el esfuerzo que hace el Ejecutivo, la Policía y las Fuerzas Armadas en bien de la población peruana", sentenció.

"La intención del Ejecutivo no es imponer, no es obligar, simplemente es desarrollar el deber de colaboración"

Respecto a esta propuesta, Juan Alcántara, viceministro de Justicia, en diálogo con RPP, indicó que esta "franja informativa" debería ser emitida entre las 6 pm. y las 11 pm., y que tendrá una extensión aproximada de 40 minutos. Además, destacó que la propuesta trata "simplemente" de "desarrollar el deber" que, según dijo, tienen los medios de comunicación privados, dado que los medios estatales "no son suficientes para llegar a toda la población".

"Supone simplemente establecer lo que ya la ley dice. La Ley de Radio y Televisión, en su artículo sexto dice: "los titulares de autorizaciones de servicio de radiodifusión apoyan la difusión de campañas en caso de emergencias y desastres naturales, en el régimen de excepción declarado conforme con el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, los titulares de la autorización para la prestación de servicios de radiodifusión colaboran con las autoridades a fin de proteger la vida humana, mantener el orden público y garantizar la seguridad de los recursos naturales”. Este deber de colaboración de los medios privados ya existe en la norma, lo que pasa que no está regulado. Entonces, lo que nosotros queremos es simplemente determinar de qué manera esta colaboración puede hacerse efectiva", sostuvo.

"La intención del Poder Ejecutivo no es imponer, no es obligar, simplemente es desarrollar el deber de colaboración que tienen los medios privados. El problema que nosotros tenemos es de que, si bien es cierto, el Estado tiene sus propios medios, estos medios no son suficientes para llegar a toda la población. Si hablamos, por ejemplo, del diario El Peruano, es un diario especializado que, si bien es cierto, difunde las actividades que se tienen que realizar, pero no es un medio que pueda ser leído por toda la ciudadanía. Esto es diferente al apoyo y la colaboración que nos pueden prestar los medios privados", agregó.

En esa línea, Alcántara resaltó que "el Tribunal Constitucional, en algún momento, se ha manifestado en ese sentido, de que es una obligación del Estado difundir información, pero que esto no sería posible solo con los medios que tiene el Estado". "Esa es la idea de pedir esta colaboración", acotó.

"Esta es una propuesta, todavía no es una ley que se haya promulgado. Es una propuesta que puede ser discutida, obviamente puede ser mejorada, va a ser discutida en el Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros alcanza una unanimidad, esto se someterá al Congreso de la República, porque no es una norma, no es un decreto supremo, no es un decreto de urgencia", enfatizó.

Además, sostuvo que la franja informativa no se trata de propaganda para ensalzar al gobierno y que, a su entender, no tendría por qué establecerse sanciones para los medios que no cumplan con lo dispuesto.

"No, de ninguna manera, no es propaganda estatal. Es información y data oficial. No es propaganda, con este proyecto de ley no se pretende, de ninguna manera, que se ensalcen logros del gobierno", aseveró.

"Yo no podría adelantarme porque todavía es una propuesta. No podríamos establecer sanciones ni nada por el estilo. Es una propuesta que tiene que analizarse. Yo entiendo que no tendría por qué haber ninguna sanción, pero la norma no habla de sanción [...] La intención no es coaccionar la libertad de prensa, porque la libertad de prensa está consagrada en la Constitución. Simplemente, lo que se quiere es que este proyecto de ley pueda coadyuvar de mejor manera a transmitir la información oficial del gobierno", puntualizó.