Dina Boluarte evitó responder cuántas joyas le entregó Wilfredo Oscorima: "Todo eso está en la Fiscalía"

La presidenta Dina Boluarte evitó este lunes responder a RPP cuando se le preguntó por la cantidad exacta de joyas que le entregó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el año pasado. Esto en medio del caso Rolex que involucra a los dos funcionarios.

“Respecto a la pregunta sobre las joyas, los aretes, todo eso está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia o crímenes que salen en los noticieros de alguna prensa”, expresó desde Palacio de Gobierno al ser consultada por RPP.

La mandataria brindó una conferencia de prensa luego de 92 días sin responder a los medios de comunicación en el que brindó un balance de su reciente viaje a China; sin embargo, evadió varias consultas de los periodistas.

Boluarte contó que este lunes estuvo Oscorima en Palacio de Gobierno junto a 23 alcaldes de Ayacucho. No obstante, insistió que el tema lo está viendo el Ministerio Público y no brindó más detalles.

“Así como usted me dice por favor respóndamelas las tres (preguntas), yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, enfatizó al ser nuevamente consultada por la periodista de RPP presente en la conferencia.

Guardó silencio

Otro tema que Dina Boluarte evitó mencionar es sobre las cirugías a las que se habría sometido. En ese sentido, criticó las preguntas de los periodistas sobre su ausencia en el cargo por estas supuestas operaciones.

"Estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China a Perú y esas preguntas tendenciosas no ayudan ni generan interés en la población", expresó.

La mandataria también fue consultada por las más de 500 denuncias de abuso sexual contra niñas awajún y wampis reportadas en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, en los últimos 14 años. Sin embargo, en lugar de responder le trasladó la consulta al ministro de Educación.