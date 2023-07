Fiscalía acudió a la Biblioteca Nacional para indagar por libro de Dina Boluarte tras denuncia de presunto plagio

Gobierno Dina Boluarte: Fiscalía llega a la Biblioteca Nacional para indagar sobre libro denunciado por plagio

Personal del Despacho Fiscal especializado en Propiedad Intelectual acudió este martes a la sede de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en San Borja, para solicitar que se les entregue el libro que realizó Dina Boluarte. Esto tras la difusión de un reportaje de "Punto Final" que denunciaba un presunto plagio de casi 50 % en la obra.

Los fiscales se llevaron el libro para iniciar las indagaciones sobre este caso de plagio que vincula a la presidenta pues ella lo presentó en el 2007 cuando postuló a un cargo en la Reniec.

El libro titulado 'El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario' y fue publicado en el 2004 por Dina Boluarte. El texto fue sometido al programa Turnitin, el cual reveló que el 55% de su contenido había sido copiado.

La mandataria incluyó este trabajo en su hoja de vida, pero luego no volvió a incluir el libro en su CV que presentó en el 2021, cuando asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.



Entre las particularidades se hallaron que el libro no contiene bibliografía. En el reportaje de Latina se detectaron que 12 de sus 176 páginas son idénticas a una monografía sobre derechos humanos de la académica argentina Jaquenod De Giusti, titulada 'Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos', que fue publicada en el 2000.

En la portada del libro se conoce que los otros coautores del libro son Efraín Anaya Cárdenas, exintegrante del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura; Luis Gavancho Chávez, exmagistrado de la Corte Superior de Lima; Marcial Quinto Gomero, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Áncash; María Chávez Serrano, exabogada del Ministerio de la Mujer; Hugo Villar Mayta, exprocurador de la Municipalidad de Bellavista; Nancy Angeludis Tomassini, jueza en actividad; y Carmen Rivera Tejada, abogada en el Ministerio de Salud.

Quinto Homero reconoció en el reportaje haber participado del libro con las correcciones y algunos artículos; sin embargo, Hugo Villar Mayta y Carmen del Pilar Rivera señalaron no tener conocimiento de aquella obra pese a que sus nombres figuran en ellas.

"Tendrá que investigarse"

La viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Janette Ponce, consideró que esa situación es un tema que debe investigarse para, posteriormente, responder o tomar una postura desde el Ministerio de Educación.

"Creo que las investigaciones tendrán que darse como en todo caso. Eso no significa que no haya una preocupación ni que, en cualquier caso de que hubiese, no se pueda generar algún tipo de acciones respecto a eso", sostuvo hoy en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, consultada sobre las acciones que ejecutaría el sector de comprobarse que existió el plagio, la funcionaria evitó pronunciarse.

"No me podría pronunciar porque creo que las acciones no corresponden al área en que yo estoy. No puedo señalar algunas (porque), de repente, termino señalando algunas que no son", indicó.

Por otro lado, la viceministra indicó que se están tomando medidas concretas para evitar que los escolares pierdan clases por la llamada "Toma de Lima", anunciada para el 19 de julio, y que no se ha previsto suspender las clases.