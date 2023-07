Viceministra de Educación afirma que presunto plagio de la presidenta Boluarte "tendrá que investigarse"

Gobierno La presidenta es coautora de un libro de derechos humanos que tendría un 55 % del contenido plagiado

El último domingo, el programa Punto Final reveló que un trabajo académico en el que figura la presidenta Dina Boluarte como coautora tendría el 55% de su contenido copiado de publicaciones similares.

Al respecto, la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Janette Ponce, consideró que esa situación es un tema que debe investigarse para, posteriormente, responder o tomar una postura desde el Ministerio de Educación (Minedu).

"Creo que las investigaciones tendrán que darse como en todo caso. Eso no significa que no haya una preocupación ni que, en cualquier caso que hubiese, no se pueda generar algún tipo de acciones respecto a eso", sostuvo hoy, martes, en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, consultada sobre las acciones que ejecutaría el sector de comprobarse que existió el plagio, la funcionaria evitó pronunciarse.

"No me podría pronunciar porque creo que las acciones no corresponden al área en que yo estoy. No puedo señalar algunas (porque), de repente, termino señalando algunas que no son", indicó.

Asimismo, la viceministra indicó que se están tomando medidas concretas para evitar que los escolares pierdan clases por la llamada "Toma de Lima", anunciada para el 19 de julio, y que no se ha previsto suspender las clases.

Sobre el presunto plagio de la mandataria, similar apreciación tuvo el ministro del Interior, Vicente Romero, quien, el día de ayer, lunes, en declaraciones a la prensa, indicó que "es materia de investigación".

"Lo que ha salido en los medios de prensa sobre ese supuesto plagio es materia de investigación. El Estado tiene instituciones muy bien estructuradas y hay independencia de poderes. Ustedes ven que cuando el Ministerio Público trabaja, actúa, investiga, simplemente esperamos resultados", sostuvo.

"Así que todos estamos expuestos a investigaciones, todos los que trabajamos, para el sector público especialmente, que nos investiguen. Nosotros tenemos, y particularmente el que habla, manos limpias", agregó.

Dina Boluarte sería coautora de un libro con más de la mitad del contenido plagiado

La presidenta de la República sería coautora de un libro de derechos humanos con un 55 % del contenido plagiado, según el dominical Punto Final. Boluarte Zegarra colocó esa obra en su CV para conseguir un puesto en el Reniec.

El libro titulado 'El Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario' fue publicado en el 2004. El texto fue sometido al programa Turnitin, el cual arrojó que el 55% de su contenido había sido copiado.

Dina Boluarte incluyó este trabajo en su hoja de vida cuando postuló y obtuvo una plaza de trabajo en el Reniec en el 2007. Sin embargo, la presidenta no volvió a incluir el libro en su CV que presentó en el 2021, cuando asumió como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Entre las particularidades que se hallaron en el libro es que el texto es de la presidenta y de otros siete abogados que no contiene bibliografía ni precisa qué páginas fueron realizadas por Boluarte. En el reportaje de Latina se detectaron que 12 de sus 176 páginas son idénticas a una monografía sobre derechos humanos de la académica argentina Jaquenod De Giusti, titulada 'Análisis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos', que fue publicada en el 2000.

Otro detalle es que cuatro párrafos idénticos a los que aparecieron en el 2002 en la web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, sin referencia al autor ni a la publicación original.

También aparece parte del trabajo del académico mexicano David Valencia Durand, que publicó en el 2001 la tesis 'Los individuos con deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales en la sociedad mexicana, y sus normas jurídicas'. En la obra de Dina Boluarte se observan cuatro párrafos sin citar las fuentes.