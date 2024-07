Dina Boluarte: las promesas de Fiestas Patrias que quedaron en el discurso [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte, el 28 de julio de 2023, afirmó en su discurso ante el Congreso: “Mi gobierno colaborará ampliamente con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público con el apoyo de la policía”.

El cinco de abril de 2024, luego de que la Fiscalía anunció la investigación por el caso Rolex la mandataria señaló: “A los señores fiscales: que sean más prudentes cuando practiquen sus denuncias y no se conviertan en mesa de partes de la prensa tendenciosa. Cuánto daño puede hacer a los humildes ciudadanos”.

El año pasado, la jefa del Estado dijo desde el Parlamento lo siguiente sobre el sector Salud: “Todas las compras oncológicas realizadas por el CENARES serán entregadas de forma totalmente gratuita a los pacientes con cáncer”.

Ocho meses después, la hermana de un paciente oncológico expresó: “Tengo un hermano que necesita, con urgencia, su medicamento para que pueda atenderse de cáncer al pulmón y hoy en día, está abandonado”.

El 28 de julio de 2023, la presidenta Dina Boluarte dio uno de los discursos más extensos en la historia de las actividades por Fiestas Patrias. Fueron tres horas de promesas y recuentos. Palabras que quedaron impresas en 72 páginas. ¿Cumplió con lo que prometió?

Seguridad ciudadana

Hablemos de Prioridades: Seguridad Ciudadana. La presidenta anunció la creación de la unidad policial de orden y seguridad, medida que el Congreso rechazó. Para frenar la criminalidad, dio un ultimátum de expulsión a extranjeros ilegales y a delincuentes foráneos detenidos en flagrancia. “Anuncio que incorporaremos en el Código Penal como pena restrictiva la figura de expulsión en caso de flagrancia”, aseguró.

En octubre del año pasado se modificaron el código penal y las normas migratorias para facilitar la expulsión de extranjeros que delincan en el país. Sin embargo, no hay información precisa sobre la aplicación de la ley. Según fuentes de RPP, las expulsiones a extranjeros con delitos comprobados no se ponen en marcha debido a la falta de presupuesto. RPP solicitó de manera formal un reporte de dichas expulsiones al Ministerio del Interior y a la policía, sin embargo, no hubo respuesta.

Sector salud

En Salud: En un país en el que, según un estudio del Instituto Videnza, 9 de cada 10 establecimientos de salud, como postas, centros u hospitales, presentan infraestructura inadecuada, la presidenta dijo: “Anuncio la construcción de seis hospitales de alta complejidad bajo la modalidad gobierno a gobierno”.

La mandataria Dina Boluarte prometió que la salud estará más al alcance de los peruanos con la construcción, ampliación o remodelación de seis nuevos hospitales en Piura, La libertad, Apurímac, Arequipa y Puno, pero en ninguna de ellos se ve avance alguno.

Según el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, los seis hospitales anunciados por la mandataria ante el pleno del Congreso de 2023 fueron declarados como prioritarios mediante decretos supremos, pero no se anuncia la adjudicación de los proyectos.

“En términos de ejecución presupuestal, el avance en estos hospitales viene siendo casi nulo, en el presente año, de los 72 millones asignados en el 2024, no se ejecutó ni el 1% hasta julio”, afirmó.

Sector educación

¿Y cuál fue el compromiso en el sector Educación? "Mi gobierno continuará impulsando la meritocracia y la revalorización de la carrera docente”, prometió Dina Boluarte.

A pesar de que el Ejecutivo observó la autógrafa de ley sobre la reposición de maestros, el Ministerio de Educación terminó respaldando la norma aprobada por el Congreso, la cual facilita la reincorporación a la Carrera Pública Magisterial de docentes que no aprobaron las evaluaciones o que nunca las rindieron. Para especialistas como el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, dicha cartera ha perdido liderazgo en la conducción de reformas a favor de la meritocracia.

“No existió una clara y firme respuesta por parte del Ejecutivo, y menos una estrategia para defender la meritocracia en la carrera y reforma docente”, señaló.

Lucha contra la corrupción

Sobre la lucha contra la corrupción, la presidenta Dina Boluarte usó una frase muchas veces repetidas en los discursos presidenciales pero olvidada en la gestión: “Mi gobierno está plenamente comprometido con la lucha frontal contra la corrupción”.

La primera presidenta del Perú es investigada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado. Además de afrontar el caso de las muertes ocurridas durante las manifestaciones en su contra en las primeras semanas de su gestión, la mandataria debe dar explicaciones por las millonarias partidas presupuestales que recibió el gobierno regional de Ayacucho de su "Wayki" Wilfredo Oscorima, después de que este le entregara costosas joyas y relojes en Palacio de Gobierno.

“Estos pendientes que me puse hoy y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita", manifestó.

La lista de promesas que quedaron en el discurso de las Fiestas Patrias de 2023 es larga y compromete a distintas carteras. Para el analista del centro Wiñaq, Franco Olcese, en el próximo mensaje ante el Congreso la presidenta Dina Boluarte debe enfocarse en empleo de calidad, acceso a servicios y seguridad que garantice la inversión.

"Creo que lograr acompañar a que el proyecto Tía María se lleve a cabo, se construya en buenas condiciones sociales es un gesto muy importante para otros proyectos de inversión en general que podría motivar a muchas otras empresas a invertir y por lo tanto a generar empleo”, opinó.

Logros insuficientes

Pero también hay logros que mencionar: el número de vacantes para el concurso BECA 18 se duplicó, pasando de 5,000 becas en 2023 a 10 000 en 2024. El proyecto regional de banda ancha ahora beneficia a más colegios en diez regiones del país. También se adjudicó la obra del anillo vial periférico de Lima y Callao. Se avanzó en el estudio técnico de la nueva Carretera Central, y la pronta inauguración del Puerto de Chancay, prevista para noviembre, que impulsará la economía y su construcción generará miles de puestos de trabajo.

Sin embargo, estos resultados, puestos en una balanza, no son suficientes para revertir el incremento del nivel de pobreza monetaria, que llegó al 29%, ni para reducir los niveles de anemia en menores de 3 años, que alcanzaron el 43%. Su prolongado silencio hacia la población, que espera respuestas a través de la prensa, tampoco la ayuda a revertir su bajo nivel de aprobación, que en las últimas encuestas es menor del 5%.