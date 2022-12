Dina Boluarte no descartó la posibilidad de un adelanto de elecciones. | Fuente: RPP

La presidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que a más tardar mañana tomará juramento del nuevo Gabinete que la acompañará en el inicio de su periodo como jefa de Estado. Ante los rumores de que Jorge Nieto o Beatriz Merino asuman como titulares de la PCM, Boluarte solo pidió calma y comentó que es un tema que estará viendo en el transcurso del día.

"Ahorita estamos yendo a continuar con el trabajo tan importante de armar un gabinete que dé confianza a la población peruana (...). Solamente voy a agradecer a la prensa, pero también a los hermanos y hermanas del Perú que con calma esperemos. Creo que en el transcurso del día y mañana antes del mediodía a más tardar estaría juramentando al nuevo gabinete", dijo a la prensa.

Sobre Pedro Castillo

Con respecto al exmandatario Pedro Castillo, precisó que nadie esperaba que se produjera el intento de golpe de Estado y consideró como muy probable que la presentación de la cuestión de confianza haya desencadenato la crisis que llevó a la debacle al anterior régimen.



"Creo que, como demócrata, siempre tenemos que estar cuidando que no se quiebre el derecho constitucional, el equilibrio de poderes. Lamento mucho que se haya dado esta situación inesperada, porque nadie lo esperaba. Hasta la semana pasada, en Consejo de Ministros, cuando aún yo era ministra de Estado, hemos acompañado y recomendado al expresidente Pedro Castillo que no siguéramos confrontando con el Congreso. El planteamiento de la cuestión de confianza creo que ha sido el punto de quiebre para que podamos estar en esta situación", aseveró.

Asilo político

En otro momento, Boluarte Zegarra indicó que se mantendrá respetuosa del ordenamiento jurídico en caso Castillo Terrones pretenda tramitar un asilo político.

"Siempre me he mantenido dentro del marco legal, del contexto legal. Lo que diga el derecho de asilo para el expresidente y su familia eso lo tendrá que validar, en todo caso, ya el Gobierno mexicano. Más bien, yo creo que en unos días más, si es que así me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera saludar al expresidente Pedro Castillo. El hecho de que se haya suscitado de esta manera tan rápida y violenta también me duele, también me conmueve", manifestó.

Golpe de Estado

La actual mandataria fue enfática en señalar que sí hubo un golpe de Estado. No obstante, dijo no saber cuáles fueron las razones que llevaron a Castillo a tomar esa decisión, motivo por el cual, una vez designado el gabinete, espera tener oportunidad de visitarlo para tener una idea más clara del panorama.

"Ha habido un golpe de Estado. El expresidente Castillo nos ha sorprendido a todo el Perú, inclusive a sus ministros que estaban con él, tan es así que inmediatamente he leído el texto en que disolvía el Congreso y buscaba que se reorganice el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás, el gabinete, en cascada, ha ido renunciando. Por eso quisiera vivitarlo y saber qué pasó", expresó.





Adelanto de elecciones

Finalmente, Boluarte no descartó la posibilidad de un adelanto de elecciones ni la convocación de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, con respecto a esto último, dejó en claro que, debido a la crisis, no es el momento.



"No se descarta nada (adelanto de elecciones). Creo que por el bien del país tenemos que sentarnos a conversar. El tema de la Asamblea Constituyente ha sido planteada desde el Legislativo. En consecuencia, está el tema del referéndum que se le ha negado al pueblo. Pero creo que no es el momento. El Perú está atravesando una crisis política", culminó.