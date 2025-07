Sociedad Nacional de Radio y Televisión: "No queremos una TV que sirva a los intereses políticos del gobierno de turno"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La televisión pública no debe ser utilizada para propaganda política a favor del gobierno de turno porque sería problemático para todos. Así lo aseguró la titular de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Michelle Szejer, cuando dio su opinión al respecto de que la presidenta Dina Boluarte pudiera tener su propio espacio televisivo, tal como lo reveló un reportaje del programa Panorama.

"Lo que me da pena es que se use la televisión pública para poner propaganda política del gobierno. Creo que todos queremos una televisión pública fuerte, educativa, cultural, que llegue a todos lados del país. No queremos una TV que sirva a los intereses políticos del gobierno de turno, es realmente problemático", afirmó en entrevista para el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Szejer señaló que cuando se habla de esta propuesta que involucra a Dina Boluarte hace recordar "a gobernantes autoritarios que andan por la región" como en Venezuela.

"Tiene ese tufillo de gobernante autoritario, populista. Queremos una televisión pública que eduque y sea cultural para todos los peruanos", añadió.

La titular de la SNRTV dijo desconocer si el canal del Estado se encuentre obligado a darle un espacio a la presidenta. "Allí habría que ver qué tan independiente es la televisión para decirle no", expresó.

Dina Boluarte habló después de 256 días

Por otro lado, la presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, lamentó la actitud de Dina Boluarte en la reciente conferencia de prensa tras no querer responder las interrogantes hechas por los reporteros.

"A la presidenta se le vio incómoda, casi obligada a dar la conferencia de prensa y evidentemente, después de 256 días de no contestar a los medios de comunicación, los periodistas iban a preguntar todos los temas que han habido en esos 256 días. No es estratégico hacer conferencias a lo largo de ese tiempo", manifestó.