Director de la Defensa Pública señala que ningún allanamiento se ha frustrado por falta de abogado de oficio

Walter Martínez Laura, director general de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó este jueves que hasta el momento ningún allanamiento ordenado por el Poder Judicial se ha visto frustrado por falta de un abogado de oficio.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP, el funcionario indicó que desde que entró en vigor la ley 32108, referida al crimen organizado, la defensa pública ha participado de 71 allanamientos, pero que en algunos casos ha tenido que esperarse un “plazo razonable”.

Al respecto, señaló que es necesaria mayor coordinación, a fin de que los requerimientos que haga el Ministerio Público sean acordes con la realidad de la defensa pública.

“No es necesario que nos requieran un abogado por inmueble. Es una cuestión de coordinación. De los 71 allanamientos en los que ha participado la defensa pública, ninguno se ha frustrado por la defensa pública, lo que ha ocurrido es que se ha tenido que esperar el plazo razonable para que llegue un abogado”, indicó.

Antes de la ley

El director general de la Defensa Pública también sostuvo que antes de que se aplicara la ley 32108, no se requería la presencia de la Defensa Pública, por lo que no participaban de este tipo de diligencias.

“Antes no era necesaria la presencia del abogado en los allanamientos, antes de la emisión de la ley 32108, por lo tanto, no había participación, recién a partir de la ley es que se exige la presencia del abogado, pero no para la entrada, para el descerraje, sino para el registro de la incautación, que son dos cosas distintas”, dijo.

“Esto no es algo nuevo para nosotros, nosotros venimos participando, porque es una función de la defensa pública participar en todas las diligencias y audiencias que programen tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y estas no solo se dan en un horario de 8 a 4 de la tarde, pueden ser fuera de ese horario”, manifestó.