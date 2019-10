Encuentro entre Gobierno Nacional y alcaldes de REMURPE. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra recordó que un día como hoy, hace exactamente una semana, tomó la decisión de disolver el Congreso luego de que interpretara que el Parlamento rechazó la cuestión de confianza que presentó para modificar las reglas de la elección del Tribunal Constitucional. Durante una reunión con los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, el jefe de Estado recordó cómo fueron los momentos previos.

"Justo un día como hoy, hace una semana, el lunes pasado, estábamos aquí (Palacio de Gobierno) en el segundo piso, donde es el Consejo de Ministros, esperando y viendo el desenlace que se daba en el Congreso de la República. El primer ministro, con todo su Gabinete, hizo la presentación y la sustentación de la cuestión de confianza para que se corrija la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional", señaló.



Vizcarra recordó que a pesar de la presentación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el Congreso continuó con la elección de un miembro del Tribunal Constitucional sin atender el pedido de cambiar el sistema. "Eso motivó que demos por denegada la cuestión de confianza y tomemos la decisión constitucional de disolución del Congreso y elección de nuevas (autoridades)", relató.

Abierto al diálogo

El presidente Martín Vizcarra aseguró que su gobierno mantiene abierto el diálogo y, en ese sentido, no descartó la posibilidad de reunirse con Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente. "Siempre estamos dispuestos al diálogo. Nunca este gobierno ha cerrado el diálogo, pero hay que ver en qué términos y los interlocutores", señaló luego de destacar que este lunes se reunirá con las principales autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

En entrevista con RPP Noticias, el jefe de Estado negó haber tenido desde el inicio de su gobierno la intención de disolver el Congreso, tal como denunciaron congresistas fujimoristas, como Rosa Bartra, y recordó que no tomó esta medida anteriormente pese a que desde el Parlamento se "desnaturalizó" otras dos propuestas presentadas.

"He dado muchas muestras de que he querido encontrar y buscar consensos para gobernar en beneficio de los peruanos. Recuerden que, en dos oportunidades, a pedido de la señora Keiko Fujimori, me reuní con ella para ver cómo buscar consensos entre Legislativo y Ejecutivo, luego con los diversos presidentes del Congreso. Sin embargo, cada vez que había un tema relevante había esta diferencia y este entrampamiento", señaló.

El presidente recordó, además, que las dos anteriores cuestiones de confianza presentadas por el Ejecutivo sobre los proyectos de bicameralidad e inmunidad parlamentaria les fueron otorgada solo "en teoría", ya que "en la práctica" estas propuestas fueron "distorsionadas". Asimismo, recordó que el proyecto de adelanto de elecciones que presentó para superar el "entrampamiento" entre ambos poderes del Estado fue mandado al archivo "sorpresivamente".

"Si hubiéramos querido buscar una oportunidad, ya lo hubiéramos hecho eso antes. Ante esas dos alternativas optamos por el adelanto de elecciones, pero el Congreso archivó el proyecto (…) Ha habido una lucha para lograr lo mejor para los peruanos, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo de diálogo para la búsqueda de consensos", insistió.